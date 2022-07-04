10 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، بخبر عاجل عبر وكالة الأنباء السعودية واس ، صدر توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، وذلك بناء على التقرير الذي رفعه سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، وجاء التوجيه متضمناً الموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستحقي دعم الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن ، و بتغريده علي حساب وكالة أنباء السعودية فإن التوجيه الكريم من الملك قد تضمن تخصيص مبلغ ملياري ريال “2 مليار” ، لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لجميع مستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444هـ 2022م .

10 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن موافقة الملك سلمان بن حفظه الله علي تخصيص دعم إضافي لحساب المواطن :

حيث تضمن الخبر دعم الحكومة السعودية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن بمبلغ 10 مليار ريال.

كما جاء إجمالي الدعم المالي للشعب السعودي بقيمة 20 مليار ريال.

كذلك شمل التوجيه الملكي وضع مبلغ معاش إضافي لمرة واحدة لكافة المستحقين لدعم الضمان.

وحددت قيمة اجمالية للمعاش الإضافي بـ 2 مليار ريال سعودي ، وتصرف لمرة واحدة عن العام الحالي 1443 -1444 هجريا والموافق 2022 م.

نتائج أهلية حساب المواطن لشهر ذو الحجة 1443 هـ

صدرت نتائج أهلية الدفعة السادسة والخمسون من دعم حساب المواطن لشهر يوليو 2022 الموافق ذو الحجة 1443 هـ.

ويمكن لمستفيدي الضمان الاستعلام عن أهلية المستحقين والتابعين عبر موقع منصة حساب المواطن.

كذلك متاح تقديم طلب اعتراض علي نتائج أهلية الدفعات السابقة حتي الخامسة والخمسون عبر الموقع.

ويجب الاستعلام عن الأهلية ، وتقديم الاعتراض لغير المؤهلين ، خاصة بعد تخصيص الدعم الإضافي 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

اعتراض نتائج أهلية حساب المواطن

إن كانت الحالة علي حساب المواطن بعد الاستعلام غير مؤهل ، يمكن تقديم طلب الاعتراض على قرار عدم الأهلية كالآتي :

الدخول لصفحة المستخدم من رابط موقع حساب المواطن. نختار ايقونة دراسة الأهلية كما بالصورة المرفقة حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض. نستعرض أسباب عدم الأهلية للمستفيد أو التابع من أسفل الصفحة جهة اليسار نضغط علي تقديم اعتراض بعد تصحيح السبب ظهر لك.

ويعتبر حساب المواطن من عمليات البحث المهمة في المملكة ، كذا أوضح برنامج حساب المواطن كيفية تقديم اعتراض حساب المواطن ومتابعة طلب الاعتراض على نتيجة الأهلية