كم رسوم تركيب عداد المياه الجديد الإلكتروني في السعودية واجراءات الحصول عليه

كم رسوم تركيب عداد المياه الجديد إلكتروني في السعودية بموجب القرار الوزاري الصادر يوم الثلاثاء 6 ذو القعدة 1432 هجرية الموافق تاريخ 4 أكتوبر 2011 والمذكور بالتحديد رسوم تركيب عداد المياه الجديد في المملكة السعودية لعام 1443 هجريه الموافق 2022 يعد من الأمور الأساسية التي يجب على الأفراد معرفتها والاهتمام بكل تفاصيلها نظرا لاهميتها الكبيرة حيث يجب على الراغبين في الحصول على سكن جديد تركيب عداد للمياه قد صرحت شركة المياة الوطنية السعودية بان رسوم توصيل عداد المياه للعام الحالي 2022 متغيره حيث أنها تعتمد على عدة عوامل مثل المساحة والأرض وتقوم الشركة بإستفاء الرسوم الثابتة ومن هذا المنطلق نرفع لكم كم رسوم تركيب عداد المياه 2022 في السعودية.

رسوم تركيب عداد مياه السعودية

اذا كنت مواطنا سعوديا ومقيم على أراضي المملكة يجب عليك الاطلاع على قيمة رسوم تركيب عداد المياه التي سوف نتعرف عليه من خلال الجدول التالي:

كلّ عقار أو مبنى يتمّ خدمته بالمياه من خلال التّوصيلة الثّابتة والعدّاد 150 ريال سعوديّ كل وحدة سكنيّة منفصلة في فيلّا أو قصر 50 ريال سعوديّ عن كلّ وحدة إضافيّة كل ملحق علويّ أو خارجيّ في فيلّا أو قصر كل شقّة في عمارة سكنيّة كل خمسة محالّ تجاريّة في العمائر السّكنيّة كل خمسة محالّ تجاريّة في الأسواق كل خمسة محالّ تجاريّة في المُجمّعات التّجاريّة كل خمس غُرَف في الفنادق كل خمس غُرَف في المُستشفيات كل خمس غُرَف في المُستوصفات كل خمس غُرَف في المدارس كل خمس غُرَف في الجامعات كل خمس غُرَف في الدّوائر الحكوميّة كل خمس غُرَف في سكن العُمّال كل مطعم أو بوفيه أو مقهى في العمائر السَكنية أو الأسواق أو المُجمّعات التّجاريّة كل مطعم أو بوفيه أو مقهى في الفنادق أو المستشفيات أو المستوصفات أو المدارس كل مطعم أو بوفيه أو مقهى في الجامعات أو الدّوائر الحكوميّة أو سكن العمّال كل 200م2 في المباني المكتبيّة المفتوحة كل 200م2 في المعارض كل 200م2 في الأسواق المفتوحة تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 0.50 بوصة 250 ريال سعوديّ تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 0.75 بوصة 400 ريال سعوديّ تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 1.00 بوصة 550 ريال سعوديّ تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 1.25 بوصة 650 ريال سعوديّ تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 1.50 بوصة 800 ريال سعوديّ تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 2.00 بوصة 1,100 ريال سعوديّ تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 4.00 بوصة 2,400 ريال سعوديّ تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 6.00 بوصة 5,000 ريال سعوديّ

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه جديد في السعودية

صورة عن صك الملكية.

صورة واضحة عن رخصة البناء.

في حال اذا كان العقار مرهون لاحدي الجهات التمويلية فيجب تقديم تفويض من مالك العقار المستفيد من الخدمة.

أما في حال الدمج أو تجزئه الأرض يطلب أرفاق صورة من محضر التجزئة.

يجب تقديم رسم توضيحي لموقع البناء مع تحديد مخرج الصرف الصحي لجهة الخزان.

تسديد كل الديون المستحقة على طالب الخدمة.

يجب التوقيع على اتفاقية الخدمة ورقيا أو إلكترونيا.

في حال أن كان العقار لأكثر من وريث يجب تقديم صوره عن حصر الإرث وصورة عن شهادة الوفاة والوكيل الشرعي.

صور عن الهوية الوطنية لكل ملاك العقاري الموجودين في السكن كما كم يتطلب الأمر صورة تثبت هوية المتقدم:

الهوية الوطنية في حال كان مواطنا سعوديا.

هوية مقيم أن كان مقيما أجنبيا.

سجل تجاري اذا كانت مؤسسة خاصة.

هوية مقيم في حال كان مواطنا خليجيا.

تقديم ترخيص هيئة الاستثمار اذا كان مستثمرا أجنبيات.

كما يطلب ترخيص وزارة الإسكان وفقا للشركة الوطنية.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية