نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رسوم تركيب عداد المياه الجديد الإلكتروني في السعودية واجراءات الحصول عليه في المقال التالي
كم رسوم تركيب عداد المياه الجديد إلكتروني في السعودية بموجب القرار الوزاري الصادر يوم الثلاثاء 6 ذو القعدة 1432 هجرية الموافق تاريخ 4 أكتوبر 2011 والمذكور بالتحديد رسوم تركيب عداد المياه الجديد في المملكة السعودية لعام 1443 هجريه الموافق 2022 يعد من الأمور الأساسية التي يجب على الأفراد معرفتها والاهتمام بكل تفاصيلها نظرا لاهميتها الكبيرة حيث يجب على الراغبين في الحصول على سكن جديد تركيب عداد للمياه قد صرحت شركة المياة الوطنية السعودية بان رسوم توصيل عداد المياه للعام الحالي 2022 متغيره حيث أنها تعتمد على عدة عوامل مثل المساحة والأرض وتقوم الشركة بإستفاء الرسوم الثابتة ومن هذا المنطلق نرفع لكم كم رسوم تركيب عداد المياه 2022 في السعودية.
رسوم تركيب عداد مياه السعودية
اذا كنت مواطنا سعوديا ومقيم على أراضي المملكة يجب عليك الاطلاع على قيمة رسوم تركيب عداد المياه التي سوف نتعرف عليه من خلال الجدول التالي:
|كلّ عقار أو مبنى يتمّ خدمته بالمياه من خلال التّوصيلة الثّابتة والعدّاد
|150 ريال سعوديّ
|كل وحدة سكنيّة منفصلة في فيلّا أو قصر
|50 ريال سعوديّ عن كلّ وحدة إضافيّة
|كل ملحق علويّ أو خارجيّ في فيلّا أو قصر
|كل شقّة في عمارة سكنيّة
|كل خمسة محالّ تجاريّة في العمائر السّكنيّة
|كل خمسة محالّ تجاريّة في الأسواق
|كل خمسة محالّ تجاريّة في المُجمّعات التّجاريّة
|كل خمس غُرَف في الفنادق
|كل خمس غُرَف في المُستشفيات
|كل خمس غُرَف في المُستوصفات
|كل خمس غُرَف في المدارس
|كل خمس غُرَف في الجامعات
|كل خمس غُرَف في الدّوائر الحكوميّة
|كل خمس غُرَف في سكن العُمّال
|كل مطعم أو بوفيه أو مقهى في العمائر السَكنية أو الأسواق أو المُجمّعات التّجاريّة
|كل مطعم أو بوفيه أو مقهى في الفنادق أو المستشفيات أو المستوصفات أو المدارس
|كل مطعم أو بوفيه أو مقهى في الجامعات أو الدّوائر الحكوميّة أو سكن العمّال
|كل 200م2 في المباني المكتبيّة المفتوحة
|كل 200م2 في المعارض
|كل 200م2 في الأسواق المفتوحة
|تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 0.50 بوصة
|250 ريال سعوديّ
|تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 0.75 بوصة
|400 ريال سعوديّ
|تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 1.00 بوصة
|550 ريال سعوديّ
|تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 1.25 بوصة
|650 ريال سعوديّ
|تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 1.50 بوصة
|800 ريال سعوديّ
|تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 2.00 بوصة
|1,100 ريال سعوديّ
|تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 4.00 بوصة
|2,400 ريال سعوديّ
|تأمين لعدّاد المياه الذي قطره 6.00 بوصة
|5,000 ريال سعوديّ
المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه جديد في السعودية
- صورة عن صك الملكية.
- صورة واضحة عن رخصة البناء.
- في حال اذا كان العقار مرهون لاحدي الجهات التمويلية فيجب تقديم تفويض من مالك العقار المستفيد من الخدمة.
- أما في حال الدمج أو تجزئه الأرض يطلب أرفاق صورة من محضر التجزئة.
- يجب تقديم رسم توضيحي لموقع البناء مع تحديد مخرج الصرف الصحي لجهة الخزان.
- تسديد كل الديون المستحقة على طالب الخدمة.
- يجب التوقيع على اتفاقية الخدمة ورقيا أو إلكترونيا.
- في حال أن كان العقار لأكثر من وريث يجب تقديم صوره عن حصر الإرث وصورة عن شهادة الوفاة والوكيل الشرعي.
- صور عن الهوية الوطنية لكل ملاك العقاري الموجودين في السكن كما كم يتطلب الأمر صورة تثبت هوية المتقدم:
- الهوية الوطنية في حال كان مواطنا سعوديا.
- هوية مقيم أن كان مقيما أجنبيا.
- سجل تجاري اذا كانت مؤسسة خاصة.
- هوية مقيم في حال كان مواطنا خليجيا.
- تقديم ترخيص هيئة الاستثمار اذا كان مستثمرا أجنبيات.
- كما يطلب ترخيص وزارة الإسكان وفقا للشركة الوطنية.
طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية
- الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياة الوطنية.
- يجب تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اضغط علي خدمة الفواتير الموجودة بقائمة الخدمات الإلكترونية.
- ثم انقر على الاستعلام برقم الحساب أو رقم العداد.
- وبعد ادخل رقم حساب المستخدم لعداد المياه.
- ادخل رقم جوال صاحب الحساب.
- ثم الضغط على إرسال لتظهر أمامك قيمه فاتورة المياه المستحقة.
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