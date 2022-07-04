نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول تطبيق سلفة المجاني 1443- 2022 تمويل شخصي سريع دون حاجة لتحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع تزايد الطلب على القروض الصغيرة التي يحتاج إليها المواطن بشكل فوري، تم إنشاء تطبيق سلفة الإلكتروني واعتماده رسميا من جانب البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل هذا التطبيق على تمكين المواطن السعودي من صرف مبلغ من المال يستطيع من خلاله قضاء ما يحتاج إليه من حاجات عاجلة، مع توفير مدد طويلة لسداد هذا المبلغ الذي يتم الحصول عليه بدون اشتراط ضامن أو كفيل مع العميل.

تطبيق سلفة المجاني

يعمل منصة تطبيق سلفة بصدد تحقيق الأهداف التي قامت عليها المنصة والتي يتمثل أهمها في التمويل الإلكتروني الفوري، حيث يعمل التطبيق الذي قام البنك المركزي باعتماده على تيسير إجراءات حصول طالب التمويل على ما يرغب من مبلغ نقدي يساعده في بدء مشروع من المشروعات الصغيرة، أو تنمية هذا المشروع وتكبيره، بالإضافة إلى مساعدة العميل في ترميم منزله، وما إلى ذلك من الاحتياجات المستعجلة التي يحتاج إليها العميل بصفة ملحة.

منصة سلفة استعلام

يحتاج تطبيق سلفة إلى عدد من خطوات استعلام العميل عن ما يرغب في الحصول عليه من المبلغ الإجمالي للتمويل، والقيمة الشهرية للسداد، بالإضافة إلى مدة هذا السداد، وما إلى ذلك من مدي ما يكون من الموافقة الرسمية على طلب التمويل أو رفضه، وفي كافة هذه الحالات وغيرها، فانه يجب على العميل الدخول في المنصة بعد استيفاء الشروط، وكتابة بيانات الهوية الوطنية ورقم الهاتف، ثم الضغط على استعلام من اجل ظهور كافة المعلومات التي يريدها.

تطبيق سلفة تسجيل الدخول

خطوات الدخول في المنصة الرقمية سلفة

القيام كخطوة أولي بالدخول إلى منصة سلفة إلكترونية وتسجيل الدخول.

قم بإدخال بيانات رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني الخاص به.

ادخل رقم الجوال ثمم سجل الدخول بعد تعبئة كافة الحقول اللازمة.

اختار الموافقة على شروط وأحكام المنصة وسجل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد مطابقة الموقع لبيانات العميل ومعرفة مدى صحتها سوف يقوم بإطلاق موافقة الحصول على التمويل.

سلفة حكومية بلا فوائد

تعتبر المنصة الإلكترونية سلفة من الجهات الحكومية التي يدعمها البنك المركزي بالمملكة والتي تعمل على تقديم حلول تمويلية سريعة بدون فوائد وبالتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث تمكن المنصة العميل من الحصول على مبلغ التمويل وسداده على فترات طويلة، مع المحافظة على سرية بيانات العميل التي تم إدخالها في نموذج الحصول على طلب التمويل.