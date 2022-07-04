أضاحي الراجحي 2022 في السعودية وخطوات شراء أضاحي العيد من مصرف الراجحي

نقدم لكم أضاحي الراجحي 2022 وكيف يمكن حجزها من خلال بضعة خطوات بسيطة، فيقدم مصرف الراجحي دومًا عروض وخدمات مميزة في الأعياد والمناسبات، ومن بين الخدمات التي يتيحها لنا هى حجز أضاحي العيد 2022، ونذكر لكم كافة الخطوات اللازمة لذلك، لذا من يبحث عن أسعار مميزة للأضاحي وفي نفس الوقت طريقة شراء سهلة للأضحية، ما عليكم إلا تصفح خدمة حجز الأضاحي المقدمة من مصرف الراجحي وحجزها على الفور.

أضاحي الراجحي 2022 وخطوات شراء أضاحي العيد

تعرفوا معنا على خطوات حجز أضاحي الراجحي 2022، والتي تتطلب أولًا تسجيل الدخول في تطبيق الراجحي من خلال إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وأنت الأن على حسابك الشخصي في مصرف الراجحي وتظهر أمامك الصفحة الرئيسية، لذا يمكنك إتباع الخطوات التالية:

انقر على “المدفوعات” والتي يمكنك إيجادها في نهاية الصفحة الرئيسية.

تظهر أمامك عدة اختيارات من بينها “أضاحي”، لذا يتوجب الضغط عليها للتمكن من الوصول إلى صفحة حجز أضاحي الراجحي.

يتوجب عليك ملء بياناتك في صفحة أضاحي مثل الإسم والبريد الإلكتروني وأيضًا رقم الجوال، ومن ثم يتوجب عليك ملء البيانات الخاصة بالأضحية، من خلال اختيار نوع النسك والعدد المطلوب.

بعد ذلك يتم تأكيد عملية الشراء، وللتأكد من أنك أتممت الخطوات بنجاح تظهر لك رسالة تؤكد حجزك للأضحية ودفع ثمنها.

طريقة شراء أضحية العيد

نقدم لكم طريقة أخرى لشراء أضاحي العيد عبر موقع أضاحي، حيث نقوم بفتح الموقع ثم إتباع هذه الخطوات:

اختيار “شراء نسك” من القائمة الموجودة في الصفحة الرئيسية، وذلك للتوجه للصفحة المخصصة للأضاحي.

ستجد أمامك عدة خيارات منها نسك، أضحية، عقيقة، هدى، ومرفق معها نوع الأضحية، مع امكانية شراء أكثر من أضحية حسب العدد المناسب لك، ويمكنكم التحكم في ذلك عبر علامة + وأيضًا – الموجودين مع نوع الأضحية.

بعد الانتهاء من اختيار الأضحية يتم الضغط على “إضافة إلى الطلب” وستجد أن تفاصيل الطلب قد ظهرت من حيث السعر والنوع والعدد، ولإتمام عملية الدفع إضغط على الذهاب إلى الدفع، ومنها يمكنك اختيار الدفع باستخدام بطاقات مصرف الراجحي

يتوجب ملء كافة البيانات المطلوبة وتأكيد عملية الشراء.

كانت هذه طرق شراء أضاحي الراجحي 1443هـ، وللتعرف على كل ما هو جديد فيما يخص أضحية العيد، وكافة عروض الأضاحي في المتاجر السعودية تابعونا.