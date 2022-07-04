نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل حساب المواطن شهر ذو الحجة 1443 الدفعة 56 في حساب المستفادين.. وزارة الموارد البشرية تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية برنامج حساب لمساعدة المواطن ومحدودي الدخل لتحسين حالتهم المعيشية، لذلك يتساءل العديد من الأشخاص عن ميعاد حساب المواطن متى ينزل قبل العيد 1443، حيث عن طريقه يتم صرف منحة شهرية طبقًا لشروط معينة، وسوف نتعرف في مقالنا هذا عن متى ينزل حساب المواطن بالتفصيل.

حساب المواطن متى ينزل قبل العيد 1443

لم تصرح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى الآن عم ميعاد صرف حساب محدودي الدخل والأسر المحتاجة في شهر ذو الحجة 1443، حيث أن الوزارة كانت دائمًا تقوم بصرف الحساب يوم 10 من كل شهر، لكن في شهر ذو الحجة 1443 يكون يوم 10 هو إجازة رسمية لعيد الأضحى المبارك، لذلك من المتوقع أن تقوم وزارة الموارد البشرية بإيداع الرواتب يوم الخميس 8 من شهر يوليو الموافق 7 من شهر ذي الحجة أن تقوم وزارة الموارد البشرية بتعيين يوم صرف الحساب لمحدودي الدخل خلال هذا الشهر

شروط استحقاق راتب حساب المواطن

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بوضع شروط محددة يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم لها لكي يستفيد من المنحة الشهرية، ومن هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون الشخص معه الجنسية السعودية.

أيضًا يجب أن تكون إقامته في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة، ومدة سفره لا تزيد عن ثلاث شهور.

كذلك يجب أن يكون عمر الشخص الطالب للدعم أكبر من 18 سنة.

تقديم الشخص للإفادة بحالته الاجتماعية سواء كان متزوج أم مطلق أو أعزب أم أرمل.

كما يجب ألا يوجد حكم قضائي على المتقدم وأن يكون حسن السير والسلوك.

أيضًا يتم تقديم كل الأوراق والبيانات الخاصة بطالب المنحة.

كما يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي.

كذلك يكون من ضمن المستندات تقديم وثيقة الراتب الشخصي أو الإضافي لطالب الدعم.

أما إذا كان المواطن طالب في الجامعة فيجب عليه تقديم الأوراق التي تفيد إقامته في مساكن الطلبة بالجامعة.

إذا كان مُقدم طلب الدعم ولي أمر فيجب أن يقدم المستندات الدالة على الوصاية على الأبناء.

كذلك يجب أن يكون راتب الموظف مُقدم طلب الدعم أقل من 20 ألف ريال سعودي.

أما إذا كان مُقدم طلب الدعم الزوجة فيجب أن يكون زوجها قد هجرها أو أنها من عائلة شخص سجين أو غائب.

أخيرًا إذا كان مقدم طلب المنحة الشهرية شخص أعزب فيجب ألا يزيد دخله ودخل أسرته عن 2000 ريال سعودي، ويجب ألا يكون شخص مسجون أو من أصحاب الإيواء.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/fOYAU99MtP — حساب المواطن (@citizenaccount) صدرت نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/fOYAU99MtP — حساب المواطن (@citizenaccount) June 22, 2022

رقم شكاوى حساب المواطن

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتوفير رقم الاتصال 19912 لكي يتم التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن.

من خلال هذا الرقم يمكن الاستفسار عن أي شئ يخص حساب المواطن أو تقديم أي شكوى.