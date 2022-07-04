سعر الذبيحة في السعودية وأسماء نقطة بيع الأضاحي في منطقة الرياض بالسعودية

سعر الذبيحة في السعودية يبغي بمعرفته الكثير من المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك أعاده لله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ومن المعروف أن أضحية العيد هي أحد الشعائر الدينية التي يقوم فيها المسلمون في جميع دول العالم الإسلامي بذبح الماشية الأغنام وإخراج ثلث اللحم إلي الفقراء والمساكين وثلث الذبيحة للأقارب والثلث الأخير للأسرة، وهناك العديد من الأماكن التي قامت الجهات المختصة بتحديدها في الفترة الحالية لشراء الماشية سواء الأسواق الرئيسية في المدينة أو المواقع المختلفة التي قامت أمانة منطقة الرياض بالإعلان عنها.

سعر الذبيحة في السعودية

من خلل المقال يمكنك التعرف علي طريقة عمل المفطح السعودي، قد تم الإشارة إلي أن هناك تفاوت في أسعار الأضاحي سواء في الأسواق الشعبية السعودية أو الأضاحي التابعة لبنك الراجحي أو حتي في المتاجر الكبيرة، ومن خلال المقال سوف يتم التعرف علي أسعار الأضاحي في عدة أماكن، وأسعار الأضاحي من الخراف أو الماعز كالتالي:

أسعار أضاحي الماعز تتراوح ما بين 1300 ريال سعودي وحتي 1900 ريال حسب الوزن.

سعر أضحية الخراف تتراوح ما بين 1200 ريال سعودي وحتي 1800 ريال.

سعر الأضحية في مصرف الراجحي

من المعروف أن مصرف الراجحي قد قام بتوفير خدمة حجز الذبيحة في عيد الأضحى المبارك بما يتوافق مع شروط الشريعة الإسلامية، سعر الذبيحة في مصرف الراجحي كالتالي:

سعر الخروف الروماني يصل إلي 1080 ريال سعودي.

يبلغ سعر الخروف السواكني مبلغ قدره 1150 ريال سعودي.

سعر الخروف النعيمي يصل إلي 1495 ريال سعودي.

يبلغ سعر الخروف البربري مبلغ قدره 855 ريال سعودي.

سعر الذبيحة في السعودية بمتجر لولو هايبر ماركت

خروف محلي كامل سواكني بسعر 1299 ريال سعودي.

قيمة لحم خروف روماني كامل 1399 ريال سعودي.

سعر خروف محلي رفيدي 845 ريال.

سعر تيس محلي حري 1699 ريال سعودي.

خروف محلي كامل ذكر نعيمي 1549 ريال.

سعر خروف محلي كامل أنثي نعيمي 890 ريال.

خروف بربري 749 ريال سعودي.

سعر خروف أسباني كامل 1399 ريال سعودي

أسماء نقطة بيع الأضاحي في الرياض

بعد التعرف علي سعر الذبيحة في السعودية يمكننا التعرف علي أهم أماكن بيع الأضاحي في الرياض وهي كالتالي: