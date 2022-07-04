بإيداع مباشر في حسابك تمويلك فورى بدون تحويل الراتب تعرف على الشروط

بإيداع مباشر في حسابك تمويلك فورى بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي كاش ونقدى يهدف إلى خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا المنتج للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها والتى يمكن الاستفادة منها من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي.

تمويلك فورى بدون تحويل الراتب وبإيداع مباشر في حسابك

قرض فورى بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وبإيداع نقدى سريع وفورى ، يعتبر هذا التمويل الشخصي الذي تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم منصة سلفة التمويل الشخصي تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ساما ، كما توفر المنصة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية تخدم الاحتياجات المالية الطارئة لجميع موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، كما عملت منصة سلفة الإلكترونية علي توفير العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند طلب المنتج.

كيف يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية ؟

وفرت منصة سلفة الإلكترونية للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي المنصة لقطاع الأفراد بالمملكة عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة الإلكترونية علي الإنترنت ، كما يمكن التقديم على طلب تمويل منصة سلفة من خلال تطبيق المنصة علي الهاتف، وذلك بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة الرئيسية المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، وبعد الموافقة على طلب التمويل الشخصي يتم إيداع مبلغ التمويل الشخصي في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمسجل والمعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية.

تعرف على مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية