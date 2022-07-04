موعد تقديم الثانوية للكليات العسكرية وشروط التسجيل والكليات العسكرية المتاحة لخريجي الثانوية 1444 وخطوات التقديم في الكليات العسكرية للثانوية حيث يستعد الكثير من الشباب الحاصل علي شهادة الثانوية لتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية كذلك شروط القبول في الكلية العسكرية للثانوية ومراحل التقديم وآلية القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية 1444 بالإضافة لمعرفة موعد التقديم بالكليات العسكرية وموعد اعلان نتائج القبول في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية 2022.

موعد التقديم في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية

وفق المواعيد التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الدفاع السعودية حيث دعت الراغبين من الحاصلين علي الثانوية العامة للتسجيل وفق شروط القبول المعلنة بداية من يوم التسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية والذي يوافق الرابع عشر من يوليو 2022 ميلاديا والذي يوافق هجري يوم الخامس عشر من ذو الحجة 1443.

شروط القبول والتقديم في الكليات العسكرية للثانوية

التقديم للمواطنين أصحاب الجنسية السعودية ومن أصل ومنشأ سعودي.

كذلك يتم استثناء شرط المنشأ من كان يعمل والده في خدمة المملكة بالخارج.

ايضا يشترط حسن السير والسلوك للمتقدم.

ثم يجب ان لا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا الشرف والأمانة او بحكم شرعي.

كذلك يجب ان يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة بمجموع درجات لا يقل عن 80٪.

ايضا يجب ان يكون قد اجتاز اختبار القدرات العامة بمجموع لا يقل عن 60٪.

ثم يجب ان يكون اجتاز الاختبار التحصيلي بمجموع اعلي من 60٪.

يشترط تأدية اختبار الكفايات والنجاح فيه.

ايضا بالنسبة لشرط السن لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

كذلك يجب ان يكون الطالب لائق طبيا ويناسب الطول الوزن وفق اللائحة الطبية للقبول في وزاة الدفاع.

ثم يجب علي الطالب اجتياز اختبار اللياقة البدنية بنجاح.

ايضا يشترط اجتياز المقابلة الطبية بنجاح.

الكليات العسكرية المتاحة لخريجي الثانوية