نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للرجال والنساء والمطلقات دعم الإسكان التنموي 1443 الشروط وكيفية التقديم في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التقديم للحصول على دعم الاسكان التنموي ومن خلال المقال نوضح بالتفصيل كيفية التقديم على الدعم للمواطنين والمطلقات ونوضح كذلك عن الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الدعم، حيث ان الإسكان التنموي هو برنامج تم وضعه لمستفيدي الضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر من أهم البرامج الداعمة للإسكان.
الشروط الواجب توافرها للتقديم في دعم الإسكان التنموي:
للحصول على دعم الاسكان التنموي يجب توافرعدة شروط وضعتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية للمقدمين في الإسكان التنموي وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير.
- وكما يشترط أن يكون من ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
- ويشترط ألا يقل سن المتقدم عن 25 عاماً.
- وكما يشترط أن يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.
- ويشترط كذلك عدم استفادة المتقدم من الدعم السكني.
- وكما يشترط عدم وجود وحدة سكنية تخص المتقدم أو أي من أفراد الأسرة.
شروط الحصول على دعم الإسكان التنموي للمطلقات:
- من الضروري أن تكون السيدة المقدمة المطلقة مقيمة داخل السعودية بشكل كامل.
- كما يشترط ألا تقل عن سن الخامسة والعشرون عامًا.
- ويشترط عدم قبول الطلبات من السيدات التي لم يمض على طلاقها عامين كاملين.
- كما يشترط عدم وجود أي وحدة سكنية للسيدة المتقدمة.
كيفية التقديم في الإسكان التنموي:
- ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة الإسكان التنموي.
- التأكد من كتابة بيانات الهوية الخاصة بك.
- ضرورة إدخال تاريخ ميلاد المستخدم.
- كتابة رمز التحقق عبر رسالة الهاتف
- الضغط على ايقونة التالي.
- تفتح بشكل تلقائي الملف الشخصي الخاص بالمتقدم .
- بمجرد الضغط عليها تظهر كافة البيانات المطلوبة التأكد من صحتها ويظهر أيضاً مدى أحقية الشخص المستفيد من الدعم
- ثم عليك من داخل ملفك الشخصي انقرعلى زر “تحقق من حالة الاستحقاق”.
- الموافقة على الشروط والأحكام بعد قرائتها جيداً.
- الإجابة عن كافة الأسئلة التي تتعلق بياناتك الشخصية وبيانات أفراد الأسرة بالإضافة إلى عدد من الأسئلة عليك الإجابة عليها بنعم أو لا.
- ثم عليك بملء وإدخال البيانات سيكون تم التقديم انتظر بعض الوقت ربما يتم معالجة الطلب ثم ارجع لحسابك لاحقًا وستكون النتيجة أنك مستحق للدعم في حال كانت تنطبق عليك الشروط المذكورة.
- وبعد اجراء تلك الخطوات يكون تم تقديم طلبك، من صفحة ملفك الشخصي على الموقع.
- ثم عليك بالذهاب الى صفحة استحقاقي ستظهر لك الصفحة وبها تفاصيل استحقاقك للدعم.
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