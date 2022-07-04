للرجال والنساء والمطلقات دعم الإسكان التنموي 1443 الشروط وكيفية التقديم

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التقديم للحصول على دعم الاسكان التنموي ومن خلال المقال نوضح بالتفصيل كيفية التقديم على الدعم للمواطنين والمطلقات ونوضح كذلك عن الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الدعم، حيث ان الإسكان التنموي هو برنامج تم وضعه لمستفيدي الضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر من أهم البرامج الداعمة للإسكان.

الشروط الواجب توافرها للتقديم في دعم الإسكان التنموي:

للحصول على دعم الاسكان التنموي يجب توافرعدة شروط وضعتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية للمقدمين في الإسكان التنموي وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير.

وكما يشترط أن يكون من ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

ويشترط ألا يقل سن المتقدم عن 25 عاماً.

وكما يشترط أن يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.

ويشترط كذلك عدم استفادة المتقدم من الدعم السكني.

وكما يشترط عدم وجود وحدة سكنية تخص المتقدم أو أي من أفراد الأسرة.

شروط الحصول على دعم الإسكان التنموي للمطلقات:

من الضروري أن تكون السيدة المقدمة المطلقة مقيمة داخل السعودية بشكل كامل.

كما يشترط ألا تقل عن سن الخامسة والعشرون عامًا.

ويشترط عدم قبول الطلبات من السيدات التي لم يمض على طلاقها عامين كاملين.

كما يشترط عدم وجود أي وحدة سكنية للسيدة المتقدمة.

كيفية التقديم في الإسكان التنموي: