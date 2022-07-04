نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر اصدار ايفون وموعد نزول آيفون 14 برو ماكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر اصدار ايفون هو ايفون 14 الجديد وهو الأحدث انتشارًا في محيط الوطن العربي، فقد تمكنت شركة أبل من الظهور والنجاح في الشرق الأوسط بعد أن قامت بتقديم إصدارات الأيفون، ومنها آخر تحديث آيفون العام الماضي بعد أن وفرت إصدار 13، وها هي تنجح في خطف الأضواء هذا العام أيضًا بعد أن أعلنت أنها ستقوم بطرح أسعار ايفون 14 والجوال نفسه في نهاية العام الجاري للمستخدمين في العالم، لهذا بات الإقبال على معرفة مواصفات ايفون 14 برو ماكس كبير.

اخر اصدار ايفون

إصدارات الايفون متنوعة وقد نجحت جميعها حيث أن الشركة تحرص على الاستمرارية والتقدم ومواكبة تطلعات العصر والتكنولوجية الحديثة لهذا تعمل على تقديم خدمات متنوعة في أجهزتها وهذا هو سبب نجاحها، ويعتبر اخر اصدار ايفون وهو نسخة 14 الجديد من أهم الإصدارات إذ أنه ينافس الشركات العالمية الأخرى ومن المتوقع أن يحصل على الريادة في تحقيق المبيعات.

وتقدم أجهزة الايفون العديد من المحلات التجارية مثل مكتبة جرير الذي نجحت في أن توفر كافة الإصدارات السابقة بجميع مساحاتها التخزينية وألوانها أيضًا، كما أنها توفر الإصدارات السابقة بنظام التقسيط الشهري، ومن المتوقع أن توفر ايفون 14 برو ماكس إلى المواطنين ولكن عقب صدوره.

فبادر الجميع بسؤال متى راح ينزل ايفون 14 ومن المتوقع أن يكون متوفر خلال شهر سبتمبر القادم أو أقصاه في شهر نوفمبر بعد انتهاء الشركة من أعمال التصنيع والاختبار وبعدها يتم طرحه في الأسواق بأسعار مميزة لجميع الإصدارات.

أسعار ايفون 14 برو ماكس

كماهو معروف أن أسعار الايفون متفاوتة ويتم تحديدها بناءً على حجم الذاكرة العشوائية للإصدار وأيضًا وفق المساحة التخزينية، ويتوقع بعض محبي الأيفون أن ينزل الجوال في السوق بسعر 1200 دولار أمريكي لأقل إصدار، ولكن ليست هناك أخبار مؤكدة حتى الآن.

مواصفات ايفون 14 برو Max

هناك مواصفات داخلية نالت إعجاب الجميع للإصدارات السابقة من ايفون والإصدار الجديد أيضًا متوقع أن يكون له صدى واسع إذ أنه متوقع أن يكون بكاميرا مساحتها 48 ميجا بيكسل لمنافسة الجوالات المعروفة في الوطن العربي بالإضافة إلى المساحة التخزينية والتي ستكون بحد أقصى 1 تيرا بايت مع مساحة عشوائية 12 جيجا بايت.