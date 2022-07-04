طريقة التسجيل في برنامج دعم الإيجار من وزارة الإسكان

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عمر شويل - جدة يعد برنامج دعم الإيجار هو أحد طرق تقديم الدعم للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وهو من البرامج التابعة لوزارة الإسكان حديثا، ويستطيع مستحقين الدعم الحصول عليه خلال منصة إيجار الإلكترونية، ويستطيع المواطن الحصول على وحدة سكنية والاستفادة من طرق سداد بسيطة، وسنوضح لكم اليوم طريقة التسجيل في برنامج دعم الإيجار.

برنامج دعم الإيجار

يعد هذا البرنامج من البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان بقرار 405 وهو يخص دعم المواطنين المحتاجين الغير قادرين على سداد مصاريف السكن بسبب ظروف صعبة خاصة بهم، وفقا لعدة شروط وضوابط يجب توافرها في المتقدم ليتمكن من الإستفادة من الدعم المالي المقدم.

شروط التسجيل في برنامج دعم الإيجار

أعلن مجلس الوزراء عن مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للتسجيل في طلب الدعم وهي كالتالي:

يشترط أن تكون الحالة المتقدمة لطلب الدعم من الفئات المشمولة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عقد الإيجار السكني موثق داخل شبكة إيجار ليكون سندا تنفيذيا.

يجب أن تقوم اللجنة بإصدار قرار في نوع الدعم.

يجب أن يقوم القاضي بإصدار قرارات تنفيذ بحق المستفيد بعدم قيامه بسداد أجرة المسكن.

الفئات المستحقة لبرنامج دعم الإيجار

أعلن مجلس الوزراء عن مجموعة من الفئات التي يتضمنها البرنامج لتقديم الدعم المالي للمواطنين لدفع الإيجار نيابة عنهم وهم:

يجب أن تكون الفئات من أسرة المتوفى.

أو يكون المريض العاجز عن العمل.

أحد أفراد أسرة السجين.

شخص ضعيف القدرة المادية.

خطوات الاستعلام عن برنامج دعم الإيجار برقم الهوية

أعلن البرنامج عن طريقة الاستعلام عن قبول الطلب والاستفادة من الدعم برقم الهوية الوطنية وبعد ذلك تتم المعاملة بنظام دعم الإيجار من خلال مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها وهي: