هل يوجد سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم في السعودية؟

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم من أكثر الحلول سهولة للمواطنين والوافدين، وهي حل مثالي لمن يرغب في شراء سيارة من الفئات المشهورة والمعروفة في المملكة العربية السعودية، ومع ارتفاع الأسعار أصبح اللجوء إلى معارض سيارات مستعملة بالتقسيط المباشر بدون البنوك أو الإجراءات المعقدة حل رائع، وخصوصًا مع تسهيل الشروط المطلوبة، فيسأل البعض هل يوجد سيارات تقسيط بدون مقدم سواء جديدة أو مستعملة وقد وفرت كبرى المعارض جميع المعلومات التي تخص هذه الخدمة.

شراء سيارات تقسيط بدون مقدم

أصبحت السيارة أحد أهم الأشياء التي ينبغي اقتنائها من أجل تسهيل الانتقال من مكان إلى آخر وخصوصًا في ظل وجود الأسرة ولكن يسأل البعض هل يوجد سيارات تقسيط بدون مقدم في السعودية؟ وبالفعل وفرت العديد من المعارض والبنوك أيضًا إمكانية شراء سيارات مستعملة أو جديدة من خلال نظام التقسيط وتقديم الدفعات شهريًا.

طريقة سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم

تقدم شركة عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة مجموعة متنوعة من حلول تقسيط السيارات وأدخلت في برامجها مؤخرًا حل تمويل السيارات المستعملة بدون كفيل وبدون دفعة أولى أيضًا، كما أن هناك تقسيط بضمان لمدة ثلاث أعوام تبدأ من تاريخ إتمام الإجراءات والحصول على السيارة.

كما أنه هناك تأمين شامل ضمن مميزات الحصول على سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم من خلال أحد فروع الشركة في المملكة، إذ أنها تمتلك مجموعة من الفروع للتسهيل على المواطنين منها فرعي جدة والرياض للسيارات المستعملة وعند الانتقال إلى موقع عبداللطيف جميل يمكن معرفة المزيد.

متطلبات تقسيط السيارات من المعارض

أكد المعرض على ضرورة تقديم العديد من المستندات حينما يرغب في العميل في تقسيط السيارات ويمكن معرفة المزيد عن طريق الاطلاع على الأوراق والمستندات التالية: