نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن دعم ريف للاسر المنتجة وطريقة التسجيل في بوابة ريف reef في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف للاسر المنتجة هو برنامج حكومي دشنته وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لمساعدة صغار المزارعين والأسر المنتجة بل والمؤسسات الريفية السعودية على النهوض والتطوير، وتعزيز الإمكانيات، والتمكين من خلال سهولة الحصول على الموارد والمتطلبات، كما أطلقت بوابة ريف لإتاحة فرصة التسجيل في الدعم الريفي، أمام الأسر المنتجة والعاطلين عن العَمل، ولكن مع مراعاة استيفاء شروط دعم ريف، أملًا في تحسين نمط الحياة، والنهوض بالمستوى المعيشي لهم، وتحقيق الكفاءة والزيادة في الإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

دعم ريف للاسر المنتجة

استهدفت وزارة البيئة من دعم ريف للاسر المنتجة، كل مواطن سعودِي يندرج تحت قائمة المستفيدين من الدعم الريفي، ويبلغ عددهم 8 قطاعات رئيسية؛ صِغار مربي الماشية، النحل والعسل، الثروة السمكية، الورد، البن العربي، الفاكهة، المحاصيل الزراعية، وأخيرا قطاع القيمة المضافة، وأتاحت لهم فرصة تقديم في منصة ريف عبر الرابط الإلكتروني الرسمي reef.gov.sa، وتقديم البيانات المطلوبة، ورفع المستندات والوثائق الرسمية، التي تساعد على قبول طلب برنامج ريف للأسر المنتجة.

التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

منذ إطلاق منصة ريف، وقد أتاحت الوزارة التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة بشكل إلكتروني، يوفر على المستفيدين من برنامج دعم ريف عناء التقديم، ويسهل الحصول على الدعم الريفي، وبالتالي تنمية الأنشطة الريفية، وفيما يلي خطوات التسجيل:

الذهاب إلى رابط منصة ريف. اختيار تسجيل جديد في الدعم الريفي للأسر المنتجة. الانتقال إلى صفحة البيانات الأساسية. الدِخول إلى بوابة ريف بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. القيام بتقديم الطلب بعد تسجيل كافة المعلومات بمنتهى الدقة. انقر على خيار التالي. اضغط بالموافقة على الشروط والتعهدات.

تستقبل الأسر المنتجة إشعار يفيد باكتمال عملية التقدِيم، ثم تنتظر حتى انتهاء مراحل الدراسة والتقييم، والإعلان عن نتيجة دعم ريف.

شروط دعم ريف

يرتبط نجاح التسجِيل في الدعم الريفي، بتوافر شروط دعم ريف للاسر المنتجة، وعدم الإخلال بها، لذلك حددت الوزارة الشروط التي يجب أن يطلع عليها الراغبين في الدعم الريفي، سواء من العاطلين أو صِغار المزارعين والأسر المنتجة، وربات البيوت نذكر منها:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو أن يكون لديه بطاقة تنقل.

يشترط ممارسة أحد مهن المزارعين المنصوص عليها، وأن يمارسها بنفسه كمهنة أساسية.

يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها ريف.

يجب ألا يكون عاملًا في أحد الجهات الحكومية أو الخاصة.

يشترط أن يتجاوز سن 21 عام، وألا يزيد الدخل الشهري عن 6000 رِيال.

ينبغي ألا يزيد عدد برامج الدعم عن ثلاثة برامج، بمبلغ سنوي بنسبة لا تتجاوز 54 ألف ريال شاملة كافة البرامج.

يقدم المستندات الرسمية التي تثبت ممارسة المهنة للأسر المنتجة.

تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية المحددة من قبل برنامج ريف.

وجود حساب بنكي فعال.

تسجيل في برنامج من خلال المنصة الإلكترونية.

يستخرج وثيقة العمل الحر للعاطلين في المملكة العربية السعودية.

استعلام عن دعم ريف برقم الهوية

وفرت الحكومة السعودية متمثلة في وِزارة المياه والزراعة خدمة استعلام عن دعم ريف برقم الهوية للاسر المنتجة، لكي يستعلم المتقدم عن حالة الدعم المالي الزراعي، ويطلع على نتائج الأهلية، وذلك بالطريقة الآتية:

الانتقال إلى رابط دعم ريف. النقر على أيقونة الدخول. التسجيل في الموقع ببيانات الحساب الشخصي المسجل من قبل. القِيام باختيار استِعلام عن دعم ريف من قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم تسجيل رقم الهوية. الضغط على خيار استِعلام دعم ريف للاسر المنتجة، ثم الانتظار حتى تحميل البيانات.

متى ينزل دعم ريف للأسر المنتجة

بعد التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة، يرغب الكثير في معرفة موعد نزول الدعم، وهنا أوضح القائمين على البرنامج أن دراسة طلب تسجيل يستغرق مدة شهرين أي حوالي 60 يوم، من تاريخ التقدِِيم وزيارة المسؤول، ثم تتم مراجعة شروط ريف، ومدى توافرها في المتقدمين، ليعلن البرنامج عن الاستحقاق، ولكن قد يستغرق التقييم لبعض القطاعات فترة أطول من ذلك، وقد تم تحديد موعد صرف دعم ريف، بحث يزل في اليوم الأول وحتى العاشر من بداية كل شهر ميلادي، حيث تحدد الوزارة يوم الصرف لكل فئة، ويتخلف مبلغ الدعم للأسر المنتجة عن مربي الماشية عن غيرهم من المهن، ويرتبط تحديد السعر بالسقف المحدد لكل قِطاع.

ريف للأسر المنتجة

دعم ريف للاسر المنتجة هو أحد المبادرات الحكومية لدعم المواطنين المؤهلين ماديا والأسر المنتجة، حيث يقدم برنامج الدعم الريفي دعم مالي غير مسترد لتلك الفئات، بحيث يساعدهم على تطوير أنشطتهم، يشمل تمكينهم من الموارد والأدوات التي تساهم في زيادة الإنتاجية، وزيادة مشاركة المرأة بفاعلية في سوق العَمل، الأمر الذي يحقق مستهدفات رؤية المملكة للتنمية 2030.