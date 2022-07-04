نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تم تغيير المهنة إلى 332201 .. “الموارد البشرية” توضح معنى تغيير المهنة و شروط خدمة التغيير الوظيفي عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تغيير المهنة إلى 332201. ففي هذا المقال نتعرف على معنى هذه الرسالة التي ظهرت مؤخرًا ضمن خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية. والتي تختص بخدمات التغيير الوظيفي. إضافة إلى ذلك فإن خدمة تغيير المهنة تتيح لصاحب العمل أو المشروع في المملكة تغير مهنة المواطن الوافد الموظف في هذا المشروع أو الشركة. وفي السطور التالية نتعرف على معنى تغيير المهنة إلى 332201.

تم تغيير المهنة إلى 332201

تعني عبارة “تم تغيير المهة إلى 332201” إلى أنه تم تغيير رمز المهنة فقط. وليس تغيير المهنة تحديدًا لدى المواطن الوافد. وهذا يعني أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قامت بتغيير رموز أو أكواد الوظائف فقط. وليس تغيير المهنة بشكل كامل.

خدمة التغيير الوظيفي

وتعتبر خدمة التغيير الوظيفي من أبرز الخدمات المقدمة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. والتي يتم إجرائها من خلال الموقع الرسمي للوزارة. ويمكن لصاحب العمل من خلال هذه الخدمة تغيير مهنة المواطن المقيم في الخارج. ولكن يتم ذلك باستثناء المهن الهندسية والطبية والصيدلة وغيرها.

ما هي شروط خدمة التغيير الوظيفي ؟

وبعدما تعرفنا على معنى عبارة “تم تغيير المهة إلى 332201”. نتعرف في السطور التالية على كافة الشروط التي لا بد من توافرها حتى تتم عملية خدمة تغيير الوظيفة. والتي هى على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم مفوضًا بشكل رسمي من جانب النظام الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لا بد أن تكون كافة تراخيص المنشأة سارية المفعول وليست منتهية.

يشترط أيضًا أن يكون الكيان في النطاق البلاتيني أو النطاق الأخضر.

خدمة التغيير الوظيفي متاحة فقط للمواطنين الوافدين وليس المواطنين الحاملين للجنسية السعودية.

الاستعلام عن المهنة عبر منصة أبشر

يمكن لصاحب العمل أو من يملك حسابًا على منصة أبشر الاستعلام عن المهنة المسجلة بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة بوابة أبشر الإلكترونية .

بعد ذلك قم بإدخال بياناتك الشخصية الخاصة بتسجيل الدخول. والتي تشمل اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.

ويليها بعد ذلك إتمام مرحلة التحقق المرئي.

عقب الدخول يذهب المستخدم إلى قائمة الخدمات الإلكترونية والتي في قائمة الخدمات.

ثم الضغط على خيار الأحوال المدنية.

وبعد ذلك اختيار “البيانات الشخصية”.

وأخيرًا ستظهر جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم.

رابط تقديم طلب التغيير الوظيفي

نتناول معكم في الآتي رابط تقديم طلب التغيير الوظيفي. والذي يمكن لصاحب العمل من خلال تقديم طلب على التغيير الوظيفي للوافد العامل بالشركة. وذلك عبر رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

رقم خدمة عملاء الموارد البشرية

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم خدمة العملاء للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بأصحاب العمل. والرقم هو 19911.