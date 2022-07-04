نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد جواز السفر إلكترونياً للمواطنين والمقيمين من خلال منصة أبشر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد جواز السفر إلكترونياً ، تعد المملكة العربية السعودية من أفضل الدول التي تقدم أحسن الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين بها وتعمل دائماً على إنهاء جميع معاملاتهم الشخصية المختلفة بأقل جهد ممكن وتعد منصة أبشر خير دليل على ذلك عن طريق تقديم العديد من الخدمات مثل تجديد الإقامة إلكترونيا وتجديد جواز السفر، فهي منصة تقدم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية المختلفة، فمنذ إعلان وزارة الداخلية السعودية عن إطلاق المنصة أصبحت مهمة إنهاء جميع الخدمات والإجراءات أسهل ما يكون حيث يمكن للمواطن والمقيم أن ينهي أحد الخدمات الحكومية أو الخاصة دون الذهاب إلى مقر فهو موجود في منزله يستطيع استخراج الكثير عبر أبشر، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم واحدة من الخدمات التي تتم عبر أبشر وهي خدمة تجديد جواز السفر إلكترونياً.

شروط تجديد جوازات السفر من خلال منصة أبشر

يمكن تجديد جوازات السفر إلكترونياً من خلال موقع أبشر الإلكتروني ولكن مع ضرورة توافر عدد من الشروط للحصول على خدمة إصدار جواز سفر وهي كالتالي:

أن يكون الشخص الذي يرغب في طلب التجديد الإلكتروني لجواز السفر متواجد داخل المملكة. وجود أصل جواز السفر القديم. وجود بصمة لمن يرغب في التجديد الإلكتروني لجواز السفر. عدم وجود مخالفات مرورية على الشخص الذي يرغب في تجديد جواز السفر إلكتروني. إذا كان هناك أحد أفراد الأسرة يرغب في تجديد أو اصدار جواز السفر وعمره أقل من واحد وعشرون عاماً يمكن له طلب التجديد لمدة تصل إلى خمس سنوات. إذا كان الشخص الذي يرغب في التجديد عمره يبدأ من واحد وعشرون عاماً يقوم باختيار مدة تجديد الجواز من 5 أو 10 سنوات. سداد رسوم الخدمة على طلب تجديد جوازات سفر المواطنين.

المستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر إلكترونياً وقيمة رسوم الخدمة

يتطلب إصدار جوازات السفر الإلكتروني تقديم عدد من المستندات ومنها صورة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول وعدد أربع صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء وتقديم كارت العائلة و جواز سفر قديم وصورتان من تصريح العمل بالنسبة للمقيمين وفي حال كان التجديد لمولود جديد مقيم بالمملكة يتطلب تقديم أصل شهادة الميلاد وصورة وثيقة الزواج للأب والأم وصورة جواز سفرهم للوالدين وتبلغ قيمة تجديده الجواز إذا كان التجديد مدته خمس سنوات تبلغ ثلاثمائة ريال سعودي أما إذا كانت التجديد لمدة عشر سنوات سيتم دفع مبلغ قيمته ستمائة ريال سعودي.

خطوات تجديد جواز السفر إلكترونياً عبر منصة أبشر

كان قد تم الإعلان أن هذه الخدمة متوفرة فقط للتجديد ولا تتضمن جواز السفر المفقود أو التالف ويمكن تجديد جواز السفر عبر أبشر من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

الدخول إلى أبشر أفراد وكتابة الاسم وكلمة المرور والضغط على زر تسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية اختار صفحة خدماتي ومنها الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط على خدمة جوازات ومنها تجديد جواز سفر.

تعبئة البيانات المطلوبة في النموذج المعد لذلك.

سداد رسوم خدمة الطلب.

بعد التأكد من صحة بياناتك قم بالضغط على زر تجديد.

يجب على المتقدم الراغب في إصدار جواز السفر أحضار القديم وتقديمه لموظف البريد.

وبالنسبة للمقيمين فبعد تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الالكتروني بمنصة أبشر يقوم بالضغط على زر خدمات المقيمين ثم يتم الضغط على الجوازات ومنها يقوم بالضغط على تجديد الجواز سفر المقيم ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وسداد رسوم الخدمة.