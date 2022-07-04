طرح مجاني جديد من سكني وتعرف على المخططات السكنية المقدمة وخدمات سكني. برنامج سكني هو واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تقدم الحكومة السعودية لمواطنيها داخل المملكة العربية السعودية عدد كبير ومتنوع من الخدمات وكذلك المساعدات. كما تعمل الحكومة جاهدة من أجل توفير الدعم للمواطنين بمختلف صوره سواء كان هذا الدعم مادي أو معنوي وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الحياة الإجتماعية و المادية لديهم. ويتم تقديم برنامج سكني من وزارة الإسكان السعودية بغرض تقديم المساعدة للأسر ذات الدخل الضعيف من أجل الحصول على وحدة سكنية مناسبة للعيش بها أو الحصول على قطعة أرض. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الطرح الجديد الذي يقدمه البرنامج لمستفيديه. وكذلك عرض أهم الخدمات التي يقدمها برنامج سكني للمستفيدين. كما يمكنك التعرف أيضاً على برنامج باقات دعم سكني الجديد ودعم 100 ألف ريال سعودي وتعليق الدعم للمستفيدين.

طرح مجاني جديد من سكني

تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري. حيث يقدم برنامج سكني الدعم المادي للمستفيدين كما يقدم لهم أيضاً المساعدة في الحصول على وحدات سكنية مدعومة مناسبة. كما قام برنامج سكني بعرض عدد 2670 قطعة أرض مجانية للمستفيدين من ضمن الطرح السابق الذي قدمه البرنامج. كما قام برنامج سكني بدعوة المستفيدين الراغبين في الحصول على قطعة أرض مجانية إلى الحجز للحصول عليها. وذلك ضمن طرح مجاني قدمه البرنامج يقع في 13 مخطط سكني.

المخططات السكنية المقدمة من البرنامج

كما قام برنامج سكني بالإعلان عن إنه الطرح المجاني تم توزيعه داخل 13 مخطط سكني داخل المملكة. كما تم توزيع الطرح على أربع مناطق مختلفة وهي الرياض ومكة المكرمة وحائل والشرقية. وتم توزيع الطرح على هذه المناطق كما يلي:

ستة مخططات داخل منطقة الرياض ثلاثة منها في محافظة الدوادمي، ومخططاً واحداً داخل عفيف واحداً أخر داخل ثادق والمخطط الأخير داخل القويعية.

وخمس مخططات داخل المنطقة الشرقية وتم توزيع ثلاثة منها في قرية العليا، واثنين في حفر الباطن.

أما منطقة الحائل فضمت مخطط واحد داخل محافظة لقعاء.

كما ضمت مكة المكرمة مخطط واحد داخل محافظة الطائف.

أهم خدمات برنامج سكني

حيث يقدم برنامج سكني للمستفيدين مجموعة من الخيارات التمويلية والسكينة. ويمكننا عرضها كما يلي: