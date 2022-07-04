نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة في السعودية بأسعار مخفضة تبدأ من 3000 ريال في المقال التالي

سيارات مستعملة للبيع بالسعودية، تعتبر السيارات من الأساسيات للمواطن في المملكة العربية السعودية لعدم توافر المواصلات الداخلية بكثرة، فمن خلال السطور القادمة سنوضح لكم أسعار مخفضة لعدد من السيارات المستعملة وأسعار تبدأ من 4 آلاف ريال سعودي، ويمكن أيضا التقسيط في بعض من أنواع السيارات. متاح للبيع سيارة بيجو 307 هاتش باك مستعملة موديل 2004 للبيع في مدينة جدة: سعر بيع السيارة بيجو 307 هاتش باك مستعملة 3000 ريال سعودي.

السيارة بيجو تأتي بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة بيجو سجل 312000 كيلو متر.

السيارة بيجو 307 هاتش باك متوفرة باللون البنفسجي.

السيارة بيجو يوجد بها جميع الكماليات.

للتواصل مع البائع يرجع الإتصال على 0565964959 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966564964959. متوفر للبيع سيارة فورد جراند ماركيز مستعملة للبيع في مدينة الرياض: عداد المسافات المقطوعة للسيارة فورد سجل 20000 كيلو متر.

السيارة فورد جراند ماركيز متوفرة باللون الفضي.

سعر بيع السيارة فورد جراند ماركيز موديل 2008 مستعملة 15000 ريال سعودي كاش.

أما في حالة التقسيط فيكون سعر السيارة 16000 ريال سعودي مع دفع مقدم 2000 ريال سعودي.

السيارة فورد جراند ماركيز مزودة بنظام الركن الذكي ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام الفرامل المانع للإنغلاق.

السيارة بها كاميرا خلفية ومثبت سرعة وإنذار وقفل مركزي للأبواب وكشافات ضباب.

السيارة بها فتحة سقف ومكيف وفرش جلد وفرش قماش وريموت كنترول.

السيارة بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه ومرايا ضم إغلاق وبلوتوث ومدخل يو إس بي.

للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على 0582808957 أو من خلال التواصل على الواتس آب على الرقم 00966582808956. يوجد للبيع سيارة فورد مونديو مستعملة للبيع في المدينة المنورة: تأتي السيارة فورد مونديو موديل 2006 بهيكل من السيدان.

السيارة فورد مونديو مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة فورد مونديو متوفرة بلون خارجي فضي.

عداد الممشى للسيارة فورد مونديو سجل 350000 كيلو متر.

سعر بيع السيارة فورد مونديو موديل 2006 مستعملة 8000 ريال سعودي.

السيارة فورد مونديو مستعملة بحالة جيدة وكل شئ جديد بها.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجي الإتصال على 0594490003 أو من خلال التواصل على الواتس آب على 00966594490003. متواجد للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع في مدينة الشرقية بالسعودية: سعر بيع السيارة تويوتا كورولا موديل 2006 مستعملة 4000 آلاف ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كورولا سجل 160000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا مستعملة متوفرة باللون الأبيض.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك .

للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على 00966580799041. عمر شويل - جدة للبيع سيارات مستعملة في السعودية بأسعار مخفضة تبدأ من 3000 ريال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للبيع سيارات مستعملة في السعودية بأسعار مخفضة تبدأ من 3000 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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