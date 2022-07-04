نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً SAMA موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى 2022 بالسعودية من المركزي السعودي وتاريخ عودة الدوام في المقال التالي
موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى 2022 بالسعودية حيث يتساءل عدد كبير من المواطنين والمتواجدين في المملكة العربية السعودية بشكل عام في هذا التوقيت عن إجازة البنوك الخاصة بعيد الأضحى 2022، للتعرف على موعد بداية إجازة البنوك في السعودية والتعرف على مدة الإجازة الممنوحة من قبل الحكومة السعودية، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام، وقد كشف البنك المركزي السعودي رسميا عن موعد بداية إجازة عيد الأضحى في البنوك السعودية وكذلك موعد نهايتها والعودة إلى الدوام، وسوف نرصد من خلال هذه السطور إجازة عيد الأضحى 2022 في البنوك.
عطلة عيد الأضحى للبنوك
وقد كان البنك المركزي السعودي قد قام بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك 1443 في السعودية للحج ، وهو الموعد المحدد لكافة البنوك المحلية والأجنبية الموجودة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتناسب مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، لذلك بدأ الكثير من الأفراد يتساءلون عن الوقت المتبقي للحصول على هذه الإجازة، وذلك لكون هذه الإجازة من العطلات الرسمية في المملكة العربية والتي يحصل عليها كل الموظفين في مختلف القطاعات وفقاً لـ(اللائحة التنفيذية لنظام العمل) على أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر دون فرض أي خصم أو استقطاع.
تاريخ إجازة البنوك في عطلة عيد الأضحى 2022 وموعد انتهائها
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تاريخ اجازة البنوك في عطلة عيد الأضحى
|يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، الموافق 7 ذي الحجة 1443 هجرياً
|تاريخ عودة دوام البنوك بعد عطلة عيد الأضحى
|يوم السبت 13 يوليو 2022 الموافق 14 من ذي الحجة 1443 هجرياً
موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى 2022 بالسعودية
وبناء على تعليمات البنك المركزي السعودي فقد أشار رسميا إلى إجازة عيد الأضحى للبنوك 1443 المحلية والأجنبية في المملكة، وقد أكد على أن الإجازة من المقرر أن تبدأ مع انتهاء دوام العمل يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، الموافق 7 ذي الحجة 1443 هجرياً، ومن المقرر أن تنتهي عطلة عيد الأضحى لجميع البنوك في المملكة العربية السعودية بشكل عام رسميا كفي يوم السبت 13 يوليو 2022 الموافق 14 من ذي الحجة 1443 هجرياً، ومن المقرر أن يكون هذا هو موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك المنتشرة في كل أرجاء المملكة العربية السعودية، مع العمل لم استثناء عدد من الفروع في السعودية بناء على ما أعلن البنك المركزي السعودي، وهي الفروع التي تستمر في العمل طوال هذه الفترة من أجل تقديم الخدمات المصرفية التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون سواء كان ذلك في الأماكن المزدحمة بالسكان، أو الأماكن المقدسة.
متى تبدأ إجازة البنوك عيد الأضحى 2022 – 1443
تبدأ إجازة البنوك في عيد الأضحى بالمملكة العربية السعودية بداية من يوم الخميس القادم الذي يوافق السابع من الشهر الثاني عشر من الشهور الهجرية ذي الحجة من العام 1443 هـ، وهو ما حدده البنك المركزي السعودي من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وستمر الاجاءة حتى يوم يوم السبت 13 يوليو 2022 الموافق 14 من ذي الحجة 1443 هجرياً لتعود البنوك للعمل مره اخري
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