رابط حجز موعد في المرور السعودي الإدارة العامة للمواصلات absher.sa من أهم الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية لمواطنيها عبر منصة أبشر الإلكترونية لمساعدة المواطنين على إتمام العديد من الخدمات المتعلقة بالمواصلات هيئة النقل والجهات الحكومية الأخرى إلكترونيًا لا تحتاج طريقة إتمام المعاملة إلى الذهاب إلى الدائرة الحكومية لإتمامها بنفسك.

ماهو رابط حجز موعد في المرور السعودي 1444 – 2023؟

تسعى وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إلى تسهيل جميع إجراءات النقل لمواطنيها، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بسهولة تحديد موعد مسبقًا في الإدارة العامة للمواصلات عبر الإنترنت، بواحد من الطرق التالية:

يمكن حجز مواعيد المواصلات بالذهاب إلى موقع أبشر وتعبئة البياناتمن خلال موقع ابشر.

يمكنك أيضًا الاتصال بالرقم المجاني الموحد لهيئة النقل، وتوفير المزيد من الوقت والجهد، ومنع الازدحام داخل مقر هيئة النقل، أو الاتصال بالرقم التالي أو إرسال رسالة نصية: 88993.

حجز موعد المرور الرياض

يمكن حجز موعد المرور الرياض من خلال:

ادخل على موقع وزارة الخارجية أبشر.

ثم اضغط على خيار أبشر الشخصي.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول.

ثم أدخل الرمز المرئي أمامك في الصورة.

أضف رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

انتقل إلى خدمة المواعيد.

انقر فوق الخيار لتحديد موعد.

حدد الخدمة التي ترغب في حجزها مع وزارة النقل.

ثم حدد قسم الإدارة العامة الذي تريد الذهاب إليه.

انقر فوق الزر “التالي”.

اختر الفرع الأقرب لك من بين الخيارات المتاحة.

انقر فوق أيقونة التحديد.

اختر التاريخ والوقت الذي يناسبك.

تحقق من صحة البيانات المدخلة.

اضغط على زر الطباعة للحصول على تذكرة حجز.

خطوات تسجيل دخول مستخدم جديد في أبشر

يمكنك تسجيل دخول مستخدم جديد في ابشر من خلال: