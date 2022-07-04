نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي طريقة حجز موعد رخصة قيادة للرجال أبشر 1444 – 2023؟ في المقال التالي
حجز موعد رخصة قيادة للرجال أبشر، يتساءل الكثير من الناس كيف يمكنهم الاحتفاظ برخصة القيادة الخاصة بهم للرجال من خلال منصة أبشر، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنصة تمكنك من تقديم الخدمات إلكترونيًا بطريقة بسيطة، اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة التي تقدم الخدمات وتتطور من أجل ذلك، أدخل نظام أبشر الإلكتروني ليوفر للجميع الخدمات الحكومية للمواطنين خلال هذه الفترة تتم إلكترونياً وسنشرح لكم كيفية حجز رخصة قيادة ذكر وأهم الشروط المطلوبة.
طريقة حجز موعد رخصة قيادة للرجال أبشر 1444 – 2023
يمكنك حجز موعد رخصة قيادة باتباع الخطوات أدناه:
- أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى موقع أبشر.
- بعد ذلك، حدد “أفراد أبشر”.
- ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول.
- بعد ذلك، ستصلك رسالة بهاتفك رمز تحقق مرئي، قم بتنشيطه.
- ثم انقر فوق رمز الموعد.
- حدد خدمات النقل، ثم خدمات المواعيد.
- ثم انقر فوق “حجز موعد جديد”.
- حدد الخدمة المطلوبة.
- ثم انقر فوق “إصدار رخصة القيادة”.
- بعد ذلك، حدد المنطقة والفرع وتاريخ الحجز.
- ثم انقر فوق تأكيد تفاصيل الحجز.
- أخيرًا، انتقل إلى الفرع المقابل للحصول على الترخيص.
شروط استخراج رخصة القيادة
يجب على المتقدمين للحصول على تصريح الامتثال لمجموعة من الشروط، والتي سنذكرها أدناه:
- أولاً، يجب على مقدم الطلب اجتياز الفحص الطبي.
- بعد ذلك اتهم مقدم الطلب باجتياز الاختبار والمرجع.
- يجب على المتقدمين دفع جميع الرسوم المطلوبة للحصول على التصريح.
- كما يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على الترخيص عن 18 عامًا على الأقل.
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة القيادة للرجال
يحتاج مقدم الطلب إلى بعض المستندات حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها موقع أبشر، وتشمل هذه المستندات ما يلي:
- يجب على المتقدمين إحضار بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهم.
- كما يجب إرفاق شهادة اعتماد من مؤسسة التدريب أو مركز القيادة تفيد بأن المتقدم قد أكمل ساعات التدريب بالكامل بالإضافة إلى النجاح.
- يجب أن يحمل المستفيد رخصة قيادة أو أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة بالإضافة إلى إثبات اجتيازه للفحص الطبي.
- كما يجب أن يكون لدى المستلمين أربع صور شخصية ملونة وحديثة ومقروءة وحجم 4 × 6.
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