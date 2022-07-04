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عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والعام 2022 وموعد الصلاة في السعودية والدول العربية، حيث كشفت العديد من الدول عن توقيت العطلة الرسمية لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك 1443، فيما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية اليوم عن مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443، والمقرر أن تبدأ من يوم 4 يوليو 2022 الموافق 5 ذي الحجة 1443، وتستمر الإجازة حتي نهاية يوم الثالث عشر من ذي الحجة 1443، بحيث يستأنف العمل بعد إجازة عيد الأضحى يوم 14 ذي الحجة 1443، الموافق 12 يوليو 2022.

موعد اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والعام 2022

أعلنت دار الإفتاء موعد عيد الأضحى المبارك 1443، والذي يوافق السبت العاشر من ذي الحجة 1443، الموافق التاسع من شهر يوليو 2022، فى الوقت الذي دعت المحكمة العليا كافة المواطنين ممن يرون هلال ذي الحجة بالعين المجردة إبلاغ الجهات المختصة، وتسجيل شهادته لديها، والانضمام إلي اللجان المشكلة في كل منطقة، وذلك لما فيه الخير والثواب عند الله، علي جانب آخر نجحت توقعات معظم خبراء الفلك أن يوم الجمعة الموافق 9 يوليو 2022 هو يوم وقفة عرفات، وأن يوم السبت هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال اليوم، حيث أعلنت اللجنة العليا اليوم في بيانها الصادر منذ عدة أيام الخاص بالمكمل إلي شهر ذي القعدة 1443.

صلاة العيد في المساجد

أعلن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عن إقامة صلاة العيد في المساجد التي ضمن الشروط والإجراءات الاحترازية، كما أكد الدكتور عبد اللطيف على الصلاة أيضا في الأماكن العامة والأماكن المكشوفة طبقا للإجراءات التي تضمن سلامة المصليين، لذا تبدأ وزارة الشؤون الإسلامية في توعية وإرشاد المصلين من خلال البرامج التوعوية التي تقدمها خلال الأيام القليلة الماضية، وناشدت المسلمين في إتباع الاحتياطات التي تضمن سلامة وصحة المصلين خلال الذهاب إلي أداء صلاة عيد الاضحي المبارك.

كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل 2022

يتساءل الكثيرون ممن لايستطيعون الذهاب إلي المساجد لأداة صلاة عيد الاضحي المبارك عن كيفية أداء صلاة العيد في المنزل والتي تمت من قبل في صلاة عيد الفطر، منذ عدة سنوات بعد أعلنت السلطات السعودية أن تكون في البيت خوفا من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والتي قد سبقها الإعلان عن تعليق الصلاة فى المساجد والذي استمر عدة شهور، إلا أن قام خادم الحرمين بالاعلان عن إعادة فتح المساجد للمصليين، وجاءت ردود أفعال المسلمين في المملكة العربية السعودية بالفرحة العارمة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد، والفرحة التي حرم منها في صلاة عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022

طبقا لمعهد البحوث الفلكية التي تتوقع أن يكون يوم الجمعة الموافق 9 من شهر يوليو 2022 يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأن موعد صلاة عيد الأضحى تكون في تمام الساعة 6.04 بتوقيت الممكلة العربية السعودية، وتكون أيضاً صلاة عيد الأضحى بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 5.38 صباح يوم الجمعة، وموعد صلاة العيد بتوقيت الإمارات 5.52 صباحاً، وموعد صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة وسبعة دقائق، وإليك رابط موعد صلاة عيد الأضحى 2022.

علي جانب آخر يستعد كافة المسلمين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذلك بعد الإعلان الرسمي لموعد عيد الأضحى المبارك 1443 من خلال متابعة قنوات تكبيرات العيد 2022، المتنوعة مثل قناة الحج السعودية، وقناة لبيك اللهم لبيك، قناة كنوز 2022، وغيرها من القنوات الفضائية الكثيرة التي تنقل جميع التكبيرات بث مباشر بداية من اليوم وحتي اخر ايام عيد الاضحى المبارك 2022.

إلى هنا وصلنا لختام شرح موعد اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والعام 2022 وموعد الصلاة في السعودية والدول العربية.