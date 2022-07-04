تعرف علي تفاصيل دوام البنوك في عيد الاضحى 2022 السعودية

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عمر شويل - جدة تفاصيل دوام البنوك في عيد الاضحى 2022 حيث من المقرر أن يتم إغلاق العديد من البنوك التجارية فيالمملكة العربية السعودية في عيد الأضحى 2022 ، جاء ذلك في بيان صادر عن البنك المركزي السعودي، بموجب هذا الأمر الذي صدر لأول مرة منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي ودورها في إدارة القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.

ويحق للموظفين العاملين في المملكة العربية السعودية إجازة عيد الأضحى، وهي إحدى الإجازات الرسمية الممنوحة لجميع القطاعات في المملكة ، وفقًا للائحة التنفيذية لنظام العمالة السعودية، هذه إجازة مدفوعة الأجر يتقاضى خلالها الموظفون رواتبهم كاملة دون أي خصم ومع ذل ، تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الاستثناءات التي تتطلب إذن الموظفين للعمل في ذلك اليوم.

دوامات البنوك عيد الاضحى

رسمياً أعلن البنك المركزي للمملكة العربية السعودية عن الفروع التي سوف تكون مستمرة في العمل أثناء أيام عيد الأضحى المبارك حيث تقوم بتقديم عدد كبير الخدمات المصرفية، حيث لا تأخذ هذه البنوك عطلة رسمية في يوم العيد ، وتتواجد هذه البنوك في:

البنوك التي ستكون متواجدة في المنافذ الحدودية للمملكة .

البنوك في المناطق المكتظة بالسكان.

البنوك التي تقدم خدمات للحجاج وتكون متواجدة في المدينة المنورة وكذلك في مكة المكرمة.

اخر يوم دوام للبنوك قبل عيد الأضحى

وفقًا للبنك المركزي السعودي، الذي يحدد العطلات الرسمية، والذي يحدد أيضًا البنوك التي ستستمر في العمل خلال العطلات والمناسبات والعطلات الرسمية ، ستتوقف البنوك العاملة في المملكة وسيكون قبل عيد الأضحى 2022، وتقرر أن آخر يوم لعمل البنوك هو 6 ذي الحجة الموافق 5 يوليو 2022.

تاريخ عودة البنوك بعد عيد الأضحى

يستأنف العمل بعد عيد الأضحى المبارك في نهاية أيام الإجازة الممنوحة لموظفي الوزارات والقطاع الخاص وبنوك المملكة العربية السعودية، حيث ستعود البنوك السعودية للعمل مرة أخري بداية من يوم الخميس 14 يوليو 2022 الموافق 15 ذو الحجة، جدير بالذكر أن إجازة عيد الأضحى 1443-2022 بالنسبة الموظفين العاملين في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية سيكون يوم الاثنين 4 يوليو 2022م ، وهو الموافق لليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1443 هـ. ينتهي يوم الأربعاء 13 ذو الحجة الموافق 12 يوليو.

إجازة عيد الأضحى 2022

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022، وذلك بسبب التساؤلات الكثيرة التي قد أثارها موظفو وعمال البنوك والمصارف المدفوعة المنتشرة في جميع مدن المملكة العربية السعودية، حيث أعلن البنك المركزي عن الموعد الذي سيكون فيه أجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443/22، والذي من المقرر أن يبدأ من مساء الأربعاء الموافق السابع من شهر ذي الحجة 1443 هـ، الموافق لـ اليوم السادس. في يوليو 2022 م حيث سوف تستمر العطلة حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة 1443 هـ الموافق لليوم الثالث عشر من يوليو 2022 م.

اجازة الفحص الدوري عيد الاضحى 2022 – 1443

يتساءل الكثيرين عن موعد عطلة عيد الأضحى المبارك بالنسبة للفحص الدوري للسيارات في المملكة العربية السعودية، ونؤكد لكم عبر ثقفني أن الأجازة ستكون بداية من يوم الاثنين 4 يوليو 2022 م ، الموافق لليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1443 هـ ، وسوف تستمر طوال أيام العيد وسيكون موعد انتهائها يوم الأربعاء 13 من شهر ذو ​​الحجة وتعود يوم الخميس.