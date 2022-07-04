انت الان تتابع خبر الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز.. الطريقة والخطوات لكل الحجاج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت عمليات البحث عن تأشيرة الحج برقم الجواز من خلال الحجاج، وهذا حتى يستطيعون أن يتأكدوا من مده التأشيرة وصلاحيتها، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم الحج 2022، ووفرت السعودية منصة الاستعلام عن تأشيرة الحج برقم الجواز للتسهيل على المواطنين.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز 2022

ويحاول الكثير من المواطنين الاستعلام عن تاشيرة الحج برقم الجواز لعام 2022، وبشكل خاص أنه قد أصبح من أبرز الأشياء السهلة على كل المواطنين الحصول على الخدمات من خلال منصة إنجاز، وهذا عن طريق وزارة الخارجية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة الحج