نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 56 … متي موعد صرف دعم حساب المواطن دورة شهر يوليو 2022 ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 56، من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطن السعودي من المستفيدين من الدعم، نظراً لكون موعد صرف الدعم دورة شهر يوليو 2022 يتزامن مع عيد الأضحى 1443، الذي يوافق يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، الموافق 10 ذي الحجة 1443، لذا بدأ البحث والتساؤل عن موعد الصرف وهل سيتم تقديم الموعد ليستطيع المستفيدين من أداء التزاماتهم وشراء متطلبات العيد، هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية من خلال التغطية التي يقدمها موقعنا ثقفني لأهم الأخبار، التي تهم مختلف فئات المجتمع بمختلف الدول، هذا ونقدم لكم متابعينا الكرام الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة المقرر صرفها.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/fOYAU99MtP — حساب المواطن (@citizenaccount) صدرت نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/fOYAU99MtP — حساب المواطن (@citizenaccount) June 22, 2022

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية حساب المواطن

الدخول على الرابط الإلكتروني “ca.gov.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على نتائج الأهلية.

يتم عرض نتائج الأهلية للدفعة المقرر صرفها وبيان الاستحقاق.

موعد صرف دعم حساب المواطن دورة يوليو 2022

من المقرر صرف دفعات دعم حساب المواطن بصفة شهرية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لمن صدرت لهم نتائج الأهلية، وفي حالة تصادف هذا الموعد مع عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية، فإن البرنامج يُعلن على صفحته الرسمية عبر تويتر عن الموعد الجديد، ونجد أن موعد صرف الدفعة 56 من الدعم يوافق يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022، الموافق 11 ذي الحجة 2022، وهو اليوم الثاني لعيد الأضحى وهو ثالث أيام العطلة المقررة لعيد الأضحى، والتي تبدأ من يوم الجمعة الموافق 9 ذي الحجة 1443، الموافق 8 يوليو 2022، وتستمر الإجازة حتي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو الجاري، الموافق 13 ذي الحجة 1443، وقد أوضحنا أنه في حال توافق موعد الصرف مع إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية يتم تغيير موعد الصرف، فمن المتوقع أن يتم تقديم موعد الصرف قبل الإجازة بحيث يكون يوم الخميس الموافق 7 يوليو الجاري، الموافق 8 ذي الحجة 1443، ليتمكن المستفيدين من توفير متطلبات العيد.

هل يتأثر الدعم بالتسجيل في التأمينات ؟

وصل تساؤل لخدمة المستفيدين ببرنامج حساب المواطن، يستفسر عن مدي تأثير الدعم إذا كان المستفيد مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

وقد أجاب البرنامج بضرورة الإفصاح عن التسجيل في التأمينات الاجتماعية ضماناً لعدم الإيقاف والاستفادة من الدعم.

حيث يتم توضيح ذلك ضمن تحديث البيانات وكتابته في مصادر الدخل، ليتم بعد ذلك دراسة الاستحقاق من عدمه.