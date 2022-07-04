نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف إعانة مربي الماشية 1443 ورابط برنامج دعم مربي الماشية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف إعانة مربي الماشية 1443، في المملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن صرفها لكافة المتقدمين بطلب الحصول على قرض إعانة مربي الماشية، من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث أعلن أحد مربي الماشية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه قد تم إيداع قيمة دعم وإعانة الماشية، وذلك في مصرف الراجحي، وعددًا من البنوك الأخرى في المملكة، وجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه و الزراعة، تقوم بعمل مراجعة لأهلية مستحقي إعانة برنامج دعم مربي الماشية، ومدى استيفائهم لكافة شروط صرف قرض وإعانة دعم مربي المواشي في المملكة، خاصة أنه أحد أهم برامج إعانة التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والذي يتفق مع رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف السعودية صغار مربي المواشي، الذين يتساءلون حاليا متى موعد صرف إعانة مربي الماشية، و موعد صرف هذا القرض شهريًا.

الزيادة في مبلغ الدعم لهذا الشهر

هي القيمة المقدرة للدفعة 34

ويتم تحديد مبلغ الدعم حسب الدخل و عدد ونوع المواشي.#دعم_مربي_المواشي — أنعام (@ANAM2021) الزيادة في مبلغ الدعم لهذا الشهر

هي القيمة المقدرة للدفعة 34

ويتم تحديد مبلغ الدعم حسب الدخل و عدد ونوع المواشي.#دعم_مربي_المواشي — أنعام (@ANAM2021) July 3, 2022

موعد صرف إعانة مربي الماشية 1443 تويتر

تم إعلان إيداع مبلغ الدعم المالي، في برنامج إعانة مربي المواشي في السعودية، من المستفيدين من برنامج دعم وإعانة مربي الماشية، الذين يتساءلون عن هل دعم المواشي مستمر؟ ومتى ينزل دعم المواشي أو الماشية هذا الشهر؟ أو متى ينزل ويجرى صرف دعم وإعانة مربي المواشي 2022، حيث يتم إيداع مبلغ الدعم في بداية كل شهر، وفقا لبرنامج دعم مربي الماشية، وذلك حتى اليوم الخامس عشر من نفس الشهر، وقد تم صرف مبلغ إعانة مربي الماشية من الدفعة 34، للشهر الحالي مع زيادة 15 ريال سعودي لكل رأس من الماشية، وتتوقف إعانة دعم الماشية على حسب دخل المربي، وعدد المواشي ونوع الماشية. وتعلن الوزارة عن موعد صرف إعانة برنامج دعم مربي الماشية، في كل شهر عبر قنواتها الرسمية، حيث يمكنك التواصل مع وزارة الزراعة من خلال القنوات التالية:

طريقة طلب تمويل إعانة مربي الماشية

إذا كنت أحد الراغبين في الاستفادة، من صرف دعم برنامج إعانة صغار مربي المواشي، يمكنك طلب تمويل مربي الماشية، باتباع الخطوات البسيطة التالية:

اذهب أولا إلى رابط منصة صندوق التنمية الزراعية في السعودية. ومنها قم بالنقر على خدمة “طلب تمويل مربي الماشية”. وبعد ذلك سوف تنتقل إلى صفحة البيانات، قم بتسجيل بياناتك بها بدقة. وبعدها اختر فرع الصندوق الذي ترغب في التعامل من خلاله. ومن ثَم املأ كافة بياناتك من خلال نموذج الطلب الإلكتروني. وبعد ذلك سوف تستقبل رسالة نصية لك بالرقم المرجعي الخاص بطلبك. وأخيرًا سوف يدرس طلبك، والاستعلام عن أهليتك لصرف قرض الدعم. عندما تصلك رسالة أنك مؤهل لاستحقاق صرف إعانة مربي المواشي، تابع موعد صرف الدعم، متى يُصرف شهريًا.

شروط الحصول على إعانة المواشي وصرف الدعم

​يجب أن يكون المستفيد من الدعم، مسجلا لدى وزارة البيئة والزراعة.

ويشترط ألا يكون المستفيد موظفًا بأحد القطاعين الحكومي أو الخاص.

كما يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 21 عامًا.

ولابد ألا يتخطى راتب المستفيد التقاعدي، 10 آلاف ريال سعودي للمتقاعدين، حتى يستحق صرف إعانة المستحقين.

ما يحدث بعد إتمام طلب قرض المواشي

​تتحقق الوزارة من بيانات المستفيد، قبل منح و صرف إعانة مربي الماشية في موعد استحقاقه.

وبعدها يرسل مندوب الوزارة، في موعد محدد إلى موقع تربية المواشي، وحصر عددها وأنواعها.

مندوب الوزارة، في موعد محدد إلى موقع تربية المواشي، وحصر عددها وأنواعها. ثم يجرى اتخاذ القرار بشأن استحقاق صغار مربي المواشي، قرض إعانة وتمويل المستحقين.

وأخيرًا يرسل إشعار المستفيد بأهليته، عقب التأكد من استيفائه لكافة الشروط المعلنة.

مزايا قرض دعم الماشية 1443

يتم صرف 200 ريال سعودي، لكل رأس من الماشية.

وتبلغ الفترة المقررة لتسديد هذا القرض، في موعد أقصاه 4 سنوات من الحصول عليه.

ويمكن لصغار مربي الماشية. البدء في تسديد قرض إعانة المستحقين، في موعد يبدأ عقب مرور 12 شهرًا. من تاريخ صرف القرض بالفعل.

متى يتوقف صرف دعم مربي الماشية؟

في حالة وفاة المستفيد من صرف دعم وإعانة مربي الماشية.

أو في حالة فقدان المستفيد لأحد الشروط المؤهلة له.

وكذلك إذا ما عجز المربي عن القيام بمهامه في تربية الماشية.

وأخيرًا في حال تقديم المستفيد لبيانات غير صحيحة، يتم إيقاف صرف دعم المواشي على الفور.

تحديث دعم المواشي برقم الهوية

إذا ما أردت عمل تحديث دعم المواشي، قبل موعد صرف إعانة الماشية، أي تحديث بياناتك كمستفيد من برنامج الدعم mewa.gov.sa، فيمكنك إتمام هذا الإجراء من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

قم أولا بفتح رابط برنامج دعم صغار مربي الماشية. وبعد ذلك قم بكتابة بيانات تسجيل الدخول في منصة أنعام. وبعدها قم بإدخال رقم الهوية. ومنها يمكنك الضغط على كلمة تبويب دخول. ثم ابدأ في تحديث البيانات الخاصة بك مثل؛ “نوع الوثيقة”، وكذلك “نوع مقدم الطلب”، مع تحديث الاسم باللغتين العربية والانجليزية. كما يمكنك تحديث بيانات الجنسية وكلمة المرور، والعنوان الوطني ورقم الجوال، وأيضًا البريد الإلكتروني. وبعدها قم بإرفاق صورتك الشخصية. وعقب الانتهاء من الخطوات السابقة، وضبط بيانات المستفيد من صرف إعانة دعم المواشي، اضغط على كلمة تحديث. وسوف تصلك رسالة بإتمام عملية التحديث، حتى تستمر في صرف إعانة وزارة الزراعة، في نفس موعد الاستحقاق من كل شهر.

كم قرض دعم المواشي؟

إذا ما كنت ترغب في معرفة، قيمة قرض دعم المواشي، يجب أن تعلم بأن المستفيد يحصل على مائتي ريال سعودي، عن كل رأس ماشية، ويتم تقديم القرض وفقًا لأنواع الماشية وحجم دخل المستفيد، بالإضافة إلى عدد رؤوس المواشي المملوكة للمستفيد. ويمكنك الاطلاع على جدول قرض إعانة دعم المواشي في السعودية كما يلي:

الماعز 8 ريال سعودي لكل رأس. الغنم 8 ريال سعودي لكل رأس. الإبل 40 ريال سعودي لكل رأس. الأبقار 60 ريال لكل رأس.

هل صرف إعانة المواشي مستمر؟

يعد برنامج دعم صغار مربي الماشية في المملكة، أحد أهم برامج التنمية المستدامة، وهو أيضًا أحد أفضل برامج التنمية الريفية الزراعية، ولهذا السبب يمكن القول بأن برنامج دعم المواشي مستمر، ويستهدف المستحقين للحصول عليه.

متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر

وعن تساؤل متى يجرى صرف دعم المواشي

يجرى صرف مستحقات المستفيدين من الدعم للمواشي، مع بداية كل شهر ميلادي، وقد تم إيداع المبلغ المالي لهذا الشهر الحالي، يونيو 2022 للدفعة 34، في مصرف الراجحي وعدد من البنوك الأخرى، وذلك حتى الساعة الخامسة من عصر الأمس. وهو ما يجعلك تراجع دوام البنوك عيد الأضحى 1443، وإذا لم تستطع التحكم في موعد صرف الدعم قبل إجازة عيد الأضحى 1443، يجب عليك معرفة متى عودة الموظفين بعد عيد الاضحى، ومتى موعد عودة البنوك حتى تستطيع صرف المستحقات.

استعلام عن دعم مربي المواشي

إذا ما أردت إجراء استعلام عن وضعك، كأحد مستحقي صرف إعانة دعم المواشي، وأنك مؤهل بالفعل من أجل صرف قيمة إعانة الماشية، في نفس موعد صرفها من كل شهر، يمكنك القيام بذلك من خلال؛ رابط استعلام دعم برنامج المواشي 1443، كالتالي: