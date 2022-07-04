موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية 1443.. وموعد إجازات البنوك

موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية لعام 2022، يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يقيمون بالسعودية عن موعد الإجازة التي تقرها الحكومة بالمملكة تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ومن المتعارف عليه أن الجميع ينتظر هذه العطلة لقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء احتفالاً بالعيد، وأعلنت المملكة العربية أن هذه العطلة سوف تكون مدفوعة الأجر لجميع القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك، ومن خلال السطور التالية سوف نقدم لكم موعد إجازة عيد الأضحى المبارك بالسعودية بالتفصيل.

موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443

يزداد البحث في تلك الفترة عن موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية، حيث أعلنت الحكومة السعودية أن إجازة العيد سوف تبدأ من يوم 5 ذي الحجة الذي يوافق يوم 4 من يوليو في حين أن هذه الإجازة تستمر حتى يوم 13 من ذي الحجة الذي يوافق 12 يوليو وبانتهاء هذه العطلة يعود الدوام كما كان من قبل في كافة القطاعات الحكومية أو الخاصة أو البنوك.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والقطاع الخاص

أعلن البنك المركزي السعودي عن موعد إجازة عيد الأضحى لهذا العام مؤكدة أن هناك بعض البنوك سوف تعمل باستمرار دون توقفها ومن بين هذه الفروع: فرع مكة المكرمة، وفرع المدينة المنورة نظراً لحاجة الحجاج لها بالإضافة إلى حاجة بعض المواطنين بها، وعلى أن تبدأ الإجازة من يوم 9 ذي الحجة الذي يوافق يوم 8 يوليو إلى 13 ذي الحجة الذي يوافق 12 يوليو الجاري، معلنا أن هذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر لكافة العاملين بها، سواء القطاع العام أو الخاص، كما أعلن عن موعد إجازة القطاع الخاص التي ستبدأ من يوم 9 ذي الحجة الموافق يوم 8 يوليو استمراراً إلى يوم 13 ذي الحجة الموافق يوم 12 يوليو 2022 ميلادي، ونذكر أيضاً أن هذه عطلة مدفوعة الأجر لكل العاملين بالمملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أنه تم ثبوت الرؤية الفلكية لهلال شهر ذي الحجة في المملكة، على أن تكون أول أيام شهر ذي الحجة الخميس الماضي ووقفة عرفات يوم الجمعة القادمة 8 يوليو والسبت 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، أدامه الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بكل خير.

في نهاية المقال نكون قد ذكرنا لحضراتكم موعد إجازة عيد الأضحى في المملكة السعودية، بالإضافة إلى موعد إجازة البنوك، وموعد انتهاء الدوام بنهاية عيد الأضحى والرجوع للعمل مرة أخرى.