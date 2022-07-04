نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يغلق سوق الاسهم السعودي في عيد الاضحى 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من المعاملات المالية بسوق البورصة الذي يتبع السعودية، حيث أن عملاء كثيرين يقومون بتداولات متعددة بالأسواق والمؤسسات، ولذلك فإنها ستغلق أبوابها خلال العطلة الرسمية والإجازات التي تقرر من الجهة المتخصصة بالدولة ونظراً لاقتراب عيد الأضحى بدأ الكثير في التساؤل عن متى يغلق سوق الاسهم السعودي.

متى يغلق سوق الاسهم السعودي

إن لسوق الأسهم إجازات وستكون مع انتهاء تداول الأربعاء السابع من شهر ذي الحجة السادس من شهر يوليو، ويتم الاستئناف الأربعاء 13 يوليو 14 من ذي الحجة، فهي ستغلق بشكلاً كاملاً ثم يعود العمل بالشكل الطبيعي بعد أن تنتهي تلك الإجازة المقررة من البورصة المالية في السعودية.

أوقات دوام سوق الأسهم السعودي

إن أوقات التداول بالأسواق السعودية تكن بدايتها من الأحد إلى الخميس، وإليكم المواعيد بالتفصيل وهي كالآتي:

أولاً تداول الأسهم وقت الافتتاح يكون من العاشرة في الصباح حتى الثالثة وعشرين دقيقة في المساء.

تناول صناديق المؤشرات من العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

الصكوك والمستندات من العاشر في الصباح حتى الثالثة في المساء.

إجازات سوق الأسهم الرسمية

هناك بعض المعلومات لابد من معرفتها تتعلق بالإجازات الرسمية لسوق الأسهم والأيام التي يتم بها إغلاق الأسواق بالشكل الرسمي، وإليكم هذه الأوقات وهي كالآتي:

أولاً الأسواق تغلق في يوم التأسيس ذلك الذي قد صدر مرسوماً ملكياً بأن يتم الاحتفال به في الثاني والعشرين من شهر فبراير بكل عام.

ثم بعد ذلك إجازة اليوم الوطني السعودي ذلك الذي يأتي في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر دائماً.

ومن بعد ذلك هناك إجازة لدينا وهم عيد الفطر ثم عيد الأضحى المبارك.

سوق الأسهم

إن سوق الأسهم يتولى اختصاصات للبيع والشراء الخاصة بالأسهم داخل المملكة السعودية، وشركة تداول السعودية تحرص بشكل دائم، على أن تقدم خطة دائمة وتزيد أعداد المستثمرين بجميع فرص الإستثمار، والسوق السعودي له ترتيب رقم تسعة بالاتحاد الدولي الخاص بالبورصات، ولذلك فهو واحداً من الأسواق الكبرى للأسهم.

سوق المالية السعودي

إن مؤسسة التداول تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالإدراج لكافة الأوراق المالية التابعة للأشخاص المستثمرين الدوليين والمحليين، وهذه المؤسسه لها دور هام في الجذب للفرص الاستثمارية بالسعودية، وسوق الأسهم يقع دائماً لتحسين فئات الأصول مع التطوير لسوق المشتقات لتلبية حاجات المستثمرين.