بوابة ريف الإلكترونية.. استعلام عن دعم ريف وطريقة التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة

إيداع دعم ريف، تساءل العديد من المواطنين المستفيدين من الدعم الريفي حول موعد صرف الدعم المالي الخاص بالمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، ويعد دعم ريف من ضمن البرامج الحكومية التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وقد تم الإعلان عن برنامج التنمية الريفية المستدامة لمساعدة صغار المزارعين من الأسر الريفية وربات البيوت على تنمية المشاريع الخاصة بهم، وذلك وفقا لعدد من الشروط المخصصة التي أعلنت عنها الوزارة، وتحرص الوزارة من خلال هذا البرنامج على توفير الكثير من فرص العمل وزيادة الإنتاج في جميع البرامج والأنشطة الريفية، وفي السطور التالية نكشف لكم طريقة التسجيل في ريف وآلية الاستعلام عن الدعم الريفي.

إيداع دعم ريف 1443

يتم إيداع دعم ريف في الحسابات البنكية للمستفيدين من البرنامج في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، ويحصل المواطنين على هذا الدعم بشرط توافق الشروط المعلنة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة مع المسجلين في البرنامج، وتوفر بوابة ريف العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من أبرزها التسجيل الإلكتروني في البرنامج من خلال خطوات بسيطة، أيضا يمكن الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية عبر منصة ريف، كما يستطيع المواطن تغيير رقم الحساب البنكي في الحساب المسجل به في البرنامج، وأكد القائمين على برنامج ريف بأن البرنامج قد قدم خدمات الدعم المالي لعشرات الآلاف من المستفيدين، كما ساهم في تطوير العديد من المشاريع الزراعية وغيرها.

استعلام عن دعم ريف

كيفية الاستعلام عن دعم ريف، وفرت بوابة ريف الإلكترونية خدمة الاستعلام عن صرف دعم ريف برقم الهوية، ومع اقتراب موعد صرف دعم ريف، يسعى الكثير من المواطنين من ربات البيوت والأسر المنتجة إلى التعرف على آلية الاستعلام عن الدعم، حيث توجد العديد من الخطوات المطلوبة من أجل التعرف على تفاصيل الدفع، ونستعرض لكم في الأسطر التالية كيف يتم الاستعلام عن دعم ريف بالخطوات، لذلك يجب على الراغب في الاستعلام متابعة الشرح خطوة بخطوة لكي يتم الاستعلام بشكل صحيح.

أولا، زيارة رابط بوابة ريف الإلكترونية.

ثانيا، تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

ثالثا، حدد من القائمة الرئيسية الخدمات الإلكترونية.

رابعا، حدد استعلام عن دعم ريف برقم الهوية.

أخيرا النقر على أيقونة استعلام.

طريقة التسجيل في دعم ريف

تساءل العديد من المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم ريف، عن طريقة التسجيل في الدعم الريفي الحكومي، حيث يرغب أصحاب المشاريع الصغيرة من الأسر المنتجة وربات البيوت في التعرف على إجراءات التسجيل، ونوفر لكم من خلال الشرح التالي خطوات سهلة وبسيطة لكي تتمكنوا من التقديم لريف والحصول على الدعم المالي.