نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى آخر دوام للدوائر الحكومية في الحج 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون عن ميعاد انتهاء الدوام الخاص بالدوائر الحكومية بالحج لإنهاء كافة التعاملات التي تخص المواطنين وكذلك المقيمين بهذه الدوائر، فالحكومة تمنح إجازات تكون كافية للقطاعات الخاصة والحكومية حتى يحتفل بعيد الأضحى ويكون الموظف قادر أن يقضي إجازته مع الأهل والأصحاب والأقارب، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم متى اخر دوام للدوائر الحكومية في الحج 1443.

متى اخر دوام للدوائر الحكومية في الحج 1443

إن اليوم الأخير للدوام بكافة الدوائر الحكومية للحج يبدأ أربعة ذي الحجة المصادف 3 يوليو، فهو تاريخاً محدداً استنادا للمعلن من وزارة الموارد بالسعودية، فهي الجهة المنظمة لكافة الجداول والمواعيد الخاصة بعمل مؤسسات المملكة، ولقد تم التنويه بأن الإجازة سيحصل على نفس الإجازة ذاتها كافة الموظفين في قطاعات العمل غير الربحي بالسعودية.

مدة إجازة العيد للقطاعات الحكومية

إن المدة المحددة الخاصة بإجازة عيد الأضحى لجميع موظفي القطاعات الحكومية تبدأ أربعة ذو الحجة الموافق 3 يوليو، وتستمر هذه الإجازة إلى 14 ذو الحجة 13 يوليو، قدر الإجازة عشرة أيام تتكفل بها الدولة ولا يخصم من راتب الموظف شيئاً، أما بالنسبة لوقت ابتداء دوام القطاع الحكومي بعد الإجازة داخل السعودية سيعود 17 يوليو 18 من شهر ذي الحجة، فالإجازة المستحقة عشرة أيام أو أكثر لكافة الموظفين، ويتمكنوا من قضاء العيد مع الأهل والأقارب، ولتعظيم شعائر الله والتمتع بالنفحات الإيمانية.

آخر يوم دوام للبنوك

البنك المركزي قد أعلن بأن اليوم الأخير الخاص بدوام البنوك وقطاعات المصارف بالمملكة السعودية سيكون 6 ذو الحجة 5 يوليو، والبنك المركزي هو الجهة المسؤولة الرسمية عن التحديد لجميع المواعيد الخاصة بالبنوك والمصارف، ولقد تم الإعلان بأن الخميس هو اليوم الأخير الذي ستقوم فيه البنوك باستقبال العملاء وخدمتهم.

آخر يوم لدوام بنوك القطاعات الخاصة

إن إجازة الحج بالمملكة السعودية للقطاعات الخاصة تبدأ في التاسع من شهر ذي الحجة الذي يوافق 8 يوليو وهو يوم عرفة، علماً بأن هذا الميعاد محدد وفقاً للمنصوص عليه بالمواد التنظيمية الخاصة باللائحة التنفيذية بأنظمة العمل السرية بالمملكة السعودية، فهي تضمن دائماً حقوق العاملين بالقطاعات الخاصة ويبدأ الدوام الخاص به بعد أن تنقضي أيام العيد الأربعة مباشرة، والوزارة دائماً ما تحذر من قيام أي شخص بمخالفة القوانين بالمملكة السعودية، لأنه سيكون متعرض للعقاب إلا إن اقتضت ضرورة العمل ويعوض العاملين بإجازة أخرى أو أموال.