نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6.04| توقيت وموعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 بتوقيت مكة المكرمة صيغة تكبيرات عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية، سواء المواطنين السعوديون أو المقيمين من الجاليات الإسلامية داخل الأراضي السعودية، يأتي هذا البحث بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، والذي أعلنت السلطات السعودية رسمياً أنه سوف يكون يوم السبت 2022/07/09 الموافق 1443/12/10 هجري، وكانت السعودية قد أعلنت أنه ثبت رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس الماضي 30 يونيو في المملكة في أكثر من مكان، وسوف يكون يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة 2022/07/08 الموافق 1443/12/09 القادم، ونحن من خلال موق ثقفني سنقدم لكم توقيت صلاة عيد الأضحى في محافظات المملكة.

كم باقي على موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية؟

توقيت صلاة عيد الأضحى في مدن المملكة

العاصمة المقدسة مكة المكرمة الساعة 6.04 دقائق.

المدينة المنورة الساعة 6.05 دقائق.

محافظة جدة في تمام الساعة 6.06 دقائق صباحاً.

شرق المملكة محافظة الدمام في الساعة 5.15 دقيقة.

منطقة القطيف 5.14 دقيقة صباحاً.

مدينة تبوك الساعة 6.04 دقائق.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

لا يوجد صيغة محددة في التكبيرات في عيد الأضحى ولكن هناك أكثر من صيغة نشرت عن عدد من الصحابة، سوف ننشرها لكم فعن سلمان الفارسي ورد أن الصيغة كما يلي ” الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا” وهم أبن مسعود فأن الصيغة للتكبيرات “الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد” وروي عن أبن عباس فأن الصيغة للتكبير ” الله أكبر كبيرا ألله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد”.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية وكيفية الصلاة

بداية في ظل جائحة فيروس كورونا تصدر المملكة قبل موعد الصلاة تعليمات، هل سوف تكون الصلاة في الأماكن المفتوحة أو المساجد، وتكون أقامة الصلاة بداية من الاستحمام والتطيب والوضوء ولبس الملابس الخاصة بالعيد، ثم التوجه إلي مكان الصلاة الذي ترغب في الصلاة به، وأثناء الذهاب لمكان الصلاة قم بترديد التكبيرات والتهليلات، والصلاة ركعتان تبدأ بتكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح ثم يكبر الإمام 7 تكبيرات، ويتم ترديدها من قبل المصلين ثم قراءة الفاتحة وصورة قصيرة، ثم الركوع والسجود خلف الإمام، ثم الركعة الثانية وتكون 5 تكبيرات، وبعدها يركع ويسجد خلف الإمام ثم قراءة التشهد، وبعدها التسليم خلف الإمام وبذالك تتم الصلاة بصورة صحيحة.

وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد

أعلن فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، أستعداده لصلاة عيد الأضحى حيث جهز 134 مسجد وجامع ومصلى في جميع المدن والمحافظات التابعة له، وجاء توزيع الجوامع والمصلى كما يلي، مدينة عرعر والقرى التابعة لها 59 مصلى، محافظة رفحاء والقرى التابعة لها 41 مسجد وجامع، و15 مصلى في محافظة طريف وفي محافظة العويقلة 19 مصلى.