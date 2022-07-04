نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتجات إمكان التمويلية حتى 50 ألف ريال وشروط الحصول عليها بدون كفيل عن طريق الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة إمكان هي شركة تمويل رقمي يمكنك من خلالها الحصول على تمويلك الشخصي بأسرع وقت وبأقل فائدة بدون كفيل، وفترات سداد قد تصل إلى 60 شهر.

مميزات منتجات إمكان التمويلية

من ميزات الحصول على تمويل إمكان هو إمكانية التقديم إلكترونيا باستخدام الهاتف فقط.

يمكنك تتبع حالة الطلب مباشرة بعد التقديم وحتى إيداع مبلغ التمويل بحسابك دون أي مجهود.

لا تحتاج لكفيل.

فترة سداد قد تصل إلى 5 سنوات.

منتجات إمكان التمويلية

تقدم شركة إمكان ثلاثة حلول تمويلية مختلفة لتناسب كافة الميزانيات والاحتياجات

تمويل إمكان المصغر

تمويل إمكان الإضافي

تمويل إمكان التمويلي للسيارات.

تمويل إمكان المصغر

ويسمى بالتمويل الميسر، وهو تمويل لا يشترط وجود جهة عمل ، وبدون تحويل للراتب، وتتراوح قيمته من 2000 ريال إلى 50 ألف ريال.

ويمكن سداده على فترة يمكن أن تصل إلى 24 شهر.

شروط الحصول على تمويل إمكان المصغر

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون الحد الأدنى من راتب المتقدم 4000 ريال

أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 إلى 60.

أن يكون قد قضى في العمل 6 أشهر

أن يتمتع بسجل ائتماني جيد.

تمويل إمكان إضافي

هذا التمويل لمن لديه بالفعل أقساط تمويل أخرى تابعة لمصرف الراجحي، وهذا التمويل يمكن منحه للمتقاعدين والعاملين بالقطاع العسكري المحولين رواتبهم على مصرف الراجحي، والعاملين بالقطاع المدني.

وجدير بالذكر أنك قد تكون قد حصلت على أحد منتجات تمويل وطني من بنك الراجحي وتعثرت في سداد الأقساط أو قد تحتاج إلى تمويل تكميلي من الراجحي، فيحولك المصرف إلى منتج تمويل إمكان المصغر، وذلك وفقا للشروط المتوفرة في كل حالة بعد دراستها

شروط الحصول على تمويل إمكان الإضافي

لمن لم يحولوا راتبهم على مصرف الراجحي يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب 5000 ريال.

أما بالنسبة لمن حولت رواتبهم على مصرف الراجحي يجب أن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 60 وأن يكون قضى 1 شهر على الأقل بالعمل.

أما بالنسبة لمن لم تحول رواتبهم على الراجحي، فيتراوح العمر المطلوب للحصول على التمويل 23 إلى 60 ، أن تكون مدة الخدمة بالعمل 3 أشهر على الأقل

أن يكون هناك تمويل قائم.

تمويل إمكان التأجيري للسيارات

هذا التمويل يمكن أن تصل قيمته إلى مليون ريال سعودي ويمكن أن يحصل عليه السعوديون وغير السعوديون، مع ميزات خدمات ما بعد البيع الإلكترونية والتأمين الشامل طوال فترة السداد.

يمكن أن تصل فترة السداد حتى 5 سنوات.

شروط الحصول على تمويل إمكان التأجيري

بالنسبة للمتقاعدين يجب ألا يقل الراتب التقاعدي عن 1900 ريال

بالنسبة للعاملين يجب ألا يقل الراتب عن 2000 ريال

أقل راتب 1900 ريال للمتقاعدين،2000 للموظفين

طريقة التقديم على تمويل إمكان