طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة وشروط التمديد عبر منصة مقيم muqeem.sa

يبحث المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن خدمة تمديد تأشيرة خروج وعودة قبل انتهائها، سواء كان الهدف من الزيارة العمل أو السياحة، لذلك قدمت مديرية الجوازات الكثير من التسهيلات والخدمات عبر الإنترنت للقيام بخطوة إمكانية تمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهاء الصلاحية بالإضافة الى الاستعلام عن تأشيرة، حيث يتم ذلك وفقًا لخطوات إلكترونية سهلة خلال دقائق، لذلك سوف نعرض في مضمون مقال اليوم الطرق التي من خلالها تتمكن من التمديد.

طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة

أتاحت الحكومات السعودية تمديد تأشيرات عبر منصة مقيم الإلكترونية، وتتميز تلك المنصة بإمكانية الإستعلام عن كيفية تمديد تأشيرات بأنواعها، وأيضًا نعرض طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيا كما نوضح كيفية تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للراضي السعودية، ويتم ذلك وفقًا لخطوات تمديد تأشيرة التالية:

أولا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مقيم.

بعد ذلك ينبغي تحديد من الصفحة الرئيسة إدارة المقيمين

سوف يتطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية، أو رقم جواز السفر الخاص بالمقيم المتقدم على طلب لتمديد تأشيرة.

بعد ذلك سيعرض أمامك صفحة خاصة بخدمات التأشيرات.

عليك القيام بالدخول على خانة تمديد التأشيرة

بعد ذلك قم بتحديد مدة التمديد داخل الخانات الموضحة أمامك

ثم أدخل على تأكيد التمديد.

بعد ذلك عليك بالتأكد من وصول رسالة تتضمن نجاح عملية التمديد.

الشروط اللازمة للموافقة على طلب تمديد التأشيرة

حددت مديرية الجوازات بالسعودية عدة شروط، ينبغي توافرها في المقيم الراغب بتمديد تأشيرته، وتتلخص تلك الشروط فيما يلي:

لابد من سداد رسوم خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة حسب نوعها.

بينما ينبغي أن يكون صاحب التأشيرة على قيد الحياة.

كما يشترط نظافة سجل المقيم من أي مخالفة استقدام، أو مسجل هروب وألا في هذه الحالة يتم رفض طلب التمديد صلاحية الإقامات.

بالإضافة إلى ذلك ضرورة طلب التمديد للمقيمين داخل الأراضي السعودية، ولا يعتد بطلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج نطاق حدود السعودية.

كما يشترط أن تتجاوز الصلاحية المحددة للإقامة حوالي تسعون يومًا.

أيضا يمكنك تمديد تاشيرة الخروج والعودة بشأن أفراد عائلتك الموجودين خارج المملكة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

في ختام مقال طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة، قمنا بتوضيح كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة وطريقة الاستعلام والطرق التي من خلالها يمكنك عمل تمديد للتأشيرة الخاصة بإقامتك على الأراضي السعودية، كما وضحنا الشروط الواجب توافرها في المقيم، كي يتم الموافقة على تقديم طلب تمديد.