اعملي دجاج ستربس المقرمش في البيت مثل الجاهز

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طريقة عمل دجاج ستربس المقرمش، ستربس الدجاج يعتبر من أفضل الأطباق الشعبية التي تشتهر في أكبر وأفخم المطاعم المصرية والعربية، لأنه يتميز بطعم مقرمش ونكهة رائعة، مما يجعل الإقبال عليه بكثرة من الأشخاص، خاصة الذين يحبون الدجاج لكي يتمتعوا بهذا المذاق، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل ستربس الدجاج. طريقة عمل ستربس الدجاج مكونات ستربس الدجاج ١٠٠٠ جرام من أصابع صدور الدجاج.

أربع ملاعق صغيرة من الكاتشب أو الصلصة.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

١/٢ ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

١٠ جرام من البابريكا.

رشة من الفلفل الأسود.

١٣ جرام من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

١/٢ ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف. لتغليف الدجاج ١٣٥ جرام من الدقيق.

كوب كبير من الحليب السائل.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق البصل.

١/٢ ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم.

سبعة جرام من السبع بهارات.

ملعقة إلا ربع من البيكنج بودر.

رشة من البابريكا.

١/٢ كوب كبير من النشا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون.

كأس كبير من البقسماط.

خمسون جرام من النشا. طريقة تحضير ستربس الدجاج احضري بولة وضعي به مقدار الكاتشب، والحليب، والسبع بهارات، والزعتر، والفلفل الأسود، والملح، والسكر، والحبهان، والثوم البودرة، والبصل البودرة، ثم قلبيهم واتركيهم جانبا.

قومي بغسل أصابع الدجاج بالماء والملح والليمون، ثم اغسليها بالماء فقط وقومي بتصفيتها، ثم ضيفيها إلى خليط الكاتشب وادمجيهم.

ضعي خليط أصابع الدجاج في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات، حتى تمتص أصابع الدجاج التتبيلة.

اسكبي النشا في بولة، ثم ضيفي إليه الدقيق، والبيكنج باودر، والبصل والثوم البودر، والزعتر، والفلفل الأسود، والملح، والحبهان المطحون، ثم قلبيهم وضعيهم جانبا.

اخلطي البقسماط مع خمسون جرام النشا جيدا في بولة، ثم ضعيهم جانبا، ثم اخرجي أصابع الدجاج من التتبيلة وضعيها في خليط الكاتشب لمدة دقيقة.

اغمسي أصابع الدجاج في خليط البقسماط وغلفيها من جميع الجوانب، ثم رضيعا على صينية وادخليها الثلاجة لمدة ستون دقيقة.

ضعي زيت غزير للقلي على النار، ثم ضعي به أصابع الدجاج بعد أن يسخن، ثم اتركيهم حتى ينضج ستربس الدجاج ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل ستربس الدجاج المقرمش المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج.

بيضة مخفوقة.

٢ كأس كبير من الخبز المفتت.

٨ جرام بودرة ثوم.

رشة من الملح. عمر شويل - جدة اعملي دجاج ستربس المقرمش في البيت مثل الجاهز - ثقفني

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