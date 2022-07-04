الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط عبر بوابة أبشر absher.sa

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط، ذلك السؤال الذي وجدناه قد كثر جدًا على محرك جوجل، بل أننا وجدنا الكثير من المقيمين بالأراضي العربية السعودية يتساءلون نفس هذا السؤال، بنفس الصيغة أو بغيرها، على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك الأمر هو عبارة عن رغبة أي فرد من المقيمين في الرجوع لوطنه ومغادرة المملكة لسبب لا يعلمه غيره، مع ضمان عودته مرة أخرى للمملكة.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط

هذا الاستعلام هو عبارة عن الرغبة في القيام بالاستفسار عن تلك التأشيرات التي تسمى خروج وعودة.

ذلك الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للعديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وذلك بسبب أن منهم من يريد الرجوع لأسرته ورؤيتهم وقضاء وقت ممتع معهم.

ومنهم من يريد قضاء بعد الأعمال في بلدته، الكثير والكثير من الأسباب التي تجعل هؤلاء المقيمين يتطلعون للاستعلام عن هذا النوع من التأشيرات.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

مع مرور الوقت نجد أن العالم يتطور يوم بعد يوم، فعند رغبتك في الحصول على هذه الخدمة، لا يستدعي الأمر الذهاب لمقر الهيئة المختصة على الإطلاق، فكل ما عليك فقط أن تقوم بالدخول على موقع إلكتروني تتوفر به هذه الخدمة بل وخدمات كثيرة قد تهمك، وبعدها عليك أن تقوم بعدة خطوات سوف تعرفها في السطور التالية:

في البداية علينا أن نقوم بالدخول على الموقع الخاص بمنصة أبشر.

هنا نجد أمامنا صفحة تفتح يوجد في أعلاها أيقونة الاستعلام، والتي علينا أن نقوم باختيارها.

بعد ذلك سوف نجد أمامنا عدة أيقونات نقوم باختيار إحداها، فنقوم بالضغط على أيقونة الجوازات.

ومن ثم سوف نجد الكثير من الخدمات التي سوف تظهر أمامنا، فنقوم بالضغط على خدمة الاستعلام عن تأشيرات الخروج والعودة.

علينا هنا أن نقوم بكتابة الرقم الخاص برخصة الإقامة، ثم نقوم بكتابة الرقم الخاص بهوية الكفيل، ثم نجد رمز يظهر في نفس هذه الصفحة، علينا أن نقوم بكتابته.

بعدها علينا أن نقوم بكتابة الرقم الخاص بالعنوان مع كتابة رقم تأشيرتك، بعد الانتهاء من كل ذلك علينا أن نقوم بالضغط على أيقونة عرض، وبعدها سوف تظهر جميع البيانات والمعلومات التي نريدها.

هنا نكون قد قدمنا لكم أفضل المعلومات التي تخص موضوعنا، كما أننا تمكنا من توضيح الخطوات الخاصة بكيفية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط، وذلك دون أي تعقيدات أو مجهود يذكر.