الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة وشروط طلب زيارة عائلية للمقيمين وقيمة الرسوم

يبحث المقيمين في المملكة العربية السعودية عن طرق الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة وذلك من أجل إصدار تأشيرة زيارة عائلية لأسرهم، مما جعل السعودية تسعى في تسهيل الأمر على المقيمين بها، من خلال إطلاق عدة خدمات إلكترونية فيما يخص هذه الأمور ودعتهم لاستخدام هذه الخدمات عبر المنصات توفيرًا للوقت والجهد.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة

سنعرض لك في هذا المقال، كافة الإجراءات الواجب اتباعها عند الدخول عبر تلك المنصة الإلكترونية، للحصول على المعلومات الصحيحة بالخطوات التالية:

سجل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص، ومن خلاله مباشرة أدخل إلى منصة التأشيرات الالكترونية.

اذهب على خانة طلب مقدم إلى وزارة الخارجية، من القائمة التي ستظهر لك.

قم بتدوين رقم الطلب الصحيح.

ابحث عن حقل رقم السجل، وقم بكتابة رقم إقامتك.

سيظهر لك رمز الصورة، قم بإضافته.

أخيرًا اذهب على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كافة المعلومات المطلوبة.

الشروط الواجب مراعاتها عند التقدم بطلب زيارة عائلية

أن تتوافر لك ولأفراد أسرتك إقامة سارية.

أن يكون جواز السفر الخاص بالمتقدم لطلب الزيارة ساري، ويقوم أيضًا بتحديثه قبل الطلب.

لا تزداد مدة الزيارة عن ٣ أشهر.

لا يمكن تقديم الطلب إلا من خلال، موقع وزارة الخارجية السعودية.

لن يتم قبول طلب الزيارة للأقارب إلا إذا كانوا من الدرجة الأولى مثل، ( الأبوين، الأبناء، الزوج والزوجة).

لا يتعدى عمر الأبناء ١٨ سنة.

لن يتم قبول طلبات الزيارة أثناء موسمي الحج والعمرة، وأيضًا خلال الإجازات الخاصة بهم.

دفع مقدم الطلب لكافة رسوم الزيارة المطلوبة، التي يمكن أن تصل إلى ٣٠٠ ريال سعودي.

سداد مبلغ مالي خاص بالزيارة، يحدد من قبل وزارة الخارجية السعودية،ويقدر حسب فترة الزيارة ويبلغ حوالي ٣٠٠٠ ريال سعودي مقابل مدة ٦ أشهر.

من خلال سطور مقال الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة، وضحنا لكل المقيمين بالمملكة العربية السعودية، كيفية تقديم طلب الزيارة عبر موقع وزارة الخارجية السعودية، بالخطوات والشروط الواجب توافرها، وقيمة الرسوم المطلوبة وأيضًا تكلفة الزيارة بحسب مدتها.