حضري دجاج كنتاكي المقرمشة الذهبية بالخلطة السرية

يعد دجاج كنتاكي من أكثر الأكلات التي تنتشر بشكل كبير في مطاعم ومحلات الوجبات السريعة، لأنه الطبق المميز لدي الكثير من الأشخاص، لأن مذاقه مدهش، ويمكن تناوله داخل المطاعم أو في الشارع على هيئة سندوتشات، ولكن بعض الأمهات لا تطمئن على أولادها من تناول الطعام خارج البيت، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل دجاج كنتاكي.

مقادير عمل دجاج كنتاكي:

١٠٠٠ جرام دبابيس دجاج.

أربع كؤوس كبيرة من الماء.

أربعون جرام من الملح الخشن.

٤ ملاعق صغيرة من الخل الأبيض.

خمس ملاعق صغيرة من السكر.

تتبيلة دجاج كنتاكي:

١١٠ جرام من الدقيق.

خمسون جرام من النشا.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقتان صغيرتان من البابريكا.

خمسة عشرة جرام من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون.

١٠ جرام من مسحوق الثوم المجفف.

عشرة جرام من مسحوق البصل المجفف.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

١/٢ ملعقة كبيرة من الشطة.

تسعة جرام من الكركم.

كمية مناسبة من الماء.

للتغطية:

كوبان كبيران من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

عشر ملاعق كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم المجفف.

خمسة جرام من البصل المجفف.

ربع ملعقة كبيرة من الزعتر.

ستة جرام من الكركم.

للقلي:

ثلاث أكواب كبيرة من زيت القلي.

خطوات تحضير دجاج كنتاكي:

قومي بفتح عدة شقوق بدبابيس الدجاج، ثم اغسليها بالماء وضعيها جانبا. اخلطي الخل مع مقدار الماء والسكر، والملح في بولة، ثم ضعي بهم دبابيس الدجاج واتركيهم في الثلاجة لمدة ٢٤ ساعة. اخرجي دبابيس الدجاج من الثلاجة، ثم اغسليها بالماء عدة مرات، ثم اتركيها بالمصفاة لمدة خمس دقائق. امزجي الفلفل الأسود مع الدقيق في وعاء، ثم ضيفي إليهم البيكنج بودر، والزعتر، والنشا، والثوم، والبصل والملح، والكركم والشطة، والماء، ثم قلبيهم حتى يصبح قوامهم كالكريمة. ضعي دبابيس الدجاج في خليط الفلفل الأسود، ثم اتركيها لمدة ساعة. قومي بخلط الدقيق الخاص بالتغطية مع مقدار النشا، وجميع البهارات في بولة كبيرة، ثم اتركيه جانبا. اغمسي دبابيس الدجاج في خليط التغطية، حتى تغلف بشكل جيد، ثم ضعيها في وعاء داخل الثلاجة واتركيها لمدة نصف ساعة. اسكبي مقدار الزيت في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار مرتفعة حتى يسخن، ثم ضعي به دبابيس الدجاج حتى تنضج، ويصبح دجاج كنتاكي جاهز للتناول.

طريقة عمل الأرز الريزو بجانب دجاج كنتاكي:

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