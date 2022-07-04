نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري عجينة الكريب الحادق والحلو في اقل من 20 دقيقة في المقال التالي

الكريب هو عجينة فرنسية الأصل إنتشر في السنوات الأخيرة الماضية في البلاد العربية ويقدم الكريب بعدة طرق وبالكثير من الحشوات المختلفة سواء كان الحشو حادق أم حلو فيمكن لربة المنزل تقديمه كطبق حلويات أو وجبة لذيذة للطعام. مكونات تحضير الكريب الحلو: كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

كوب من الحليب.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزيت. للتزين نحتاج إلى: نصف كوب من النوتيلا.

موز مقطع شرائح.

نصف كوب من السكر الأبيض البودر. طريقة تحضير الكريب الحلو: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي نضيف فيه الحليب والبيض والسكر ونقوم بخلطهم جيدا. ثم نضيف إليهم الدقيق والفانيليا والزبدة ونقوم بخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط. نقوم بسكب عجينة الكريب في وعاء عميق ونقوم بإدخاله إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة مخصصة للكريب أو أي طاسة كبيرة. ثم نرفعها على نار متوسطة ونقوم بدهنها بمسحة من الزيت. نقوم بأخذ كمية مناسبة من خليط الكريب بواسطة الكبشة ونقوم بتوزيعه جيدا في الطاسة. عندما ينضج الكريب من الأسفل نقوم بقلب الكريب على الجهة الأخرى. نقوم نحشو الكريب بقطع الموز والنوتيلا ونلفه على شكل رول ونقوم برش السكر البودر عليه ويقدم. مقادير عمل الكريب: كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

3 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من الحليب.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملاعق كبيرة من الزيت. لحشو الكريب نحتاج إلى: 10 حبات من الفراولة المقطعة.

ربع كوب من النوتيلا. طريقة تحضير الكريب: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الحليب والبيض والزيت والفانيليا السائلة.

نقوم بالخفق جيدا للمكونات بواسطة المضرب اليدوي.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح والسكر ونقوم بالخفق حتى نحصل على قوام ناعم للعجينة.

ثم نقوم بوضع الكريب في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نحضر مقلاة كبيرة نقوم بدهنها بمسحة من الزيت ونرفعها على النار.

نقوم بوضع كمية مناسبة من عجينة الكريب في الطاسة ونوزعها جيدا.

بعد نضج الكريب نقوم بحشوه بالنوتيلا وقطع الفراولة ونقوم بلفها رول ونزينها بخيوط رفيعة من النوتيلا. مقادير عمل الكريب بالبشاميل: كوب كبير من اللبن.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

2 من البيض.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة. لتحضير البشاميل نحتاج إلى: 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من اللبن.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. عمر شويل - جدة حضري عجينة الكريب الحادق والحلو في اقل من 20 دقيقة - ثقفني

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