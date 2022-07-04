أسباب قطع الضمان الاجتماعي والفئات المستفيدة والأوراق المطلوبة

أسباب قطع الضمان الاجتماعي التي يبحث عنها المستفيدين منة بعد القرارت الجديدة والتعديلات المحدثة على نظام الضمان وهذا ماحددتة الوزارة، والضمان الاجتماعي هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم تقديمها للمستفيدين ويتم اقتصار الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة، ويتم تقديم المساعدات الاجتماعية وفقا لمعيارين، الأول هو المتوسط الخاص بدخل رب الأسرة والذي يتم مقارنته بعدد أفراد الأسرة، أما بالنسبة للمعيار الآخر هو عدم حصول الأسرة المستفيدة من الضمان للمساعدة المقطوعة لفترة أطول، كما تم تحديد شروط للحصول على دعم الضمان من قبل الوزارة وفقا لقوانين النظام، ويمكن لأي شخص معرفة أحقيته من الدعم الذي تقدمه إدارة الضمان الاجتماعي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ثم بعد ذلك كتابة وتسجيل الاستفسار الخاص بالمواطن وإرساله عبر المواقع المتاحة . يتم الرد على الاستفسار بصورة سريعة.

أسباب قطع الضمان الاجتماعي

ونجد المملكة العربية السعودية بالتحديد تطلق العديد من المنشآت الإلكترونية التي يمكن من خلالها معرفة الأشخاص التي تستحق الدعم المقدم:

أن يحصل المستفيد على وظيفة يحصل من خلالها على الضمان الاجتماعي. زواج المستفيد أو المستفيدة من الضمان الاجتماعي. اذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها. إذا تنازل المستفيد عن المعاش. وفاة المستفيد. يكون الشخص الذي يحصل على الضمان مقيم خارج المملكة العربية السعودية. إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله. تأكد الوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي

الأسرة الغير معولة لغياب الأم وتطليقه للأم ورحيله وعدم معرفة مكانه. امرأة أجنبية متزوجة من سعودي ولها منه أولاد ولا يوجد من يعولها ولا يعول أولادها. امرأة سعودية متزوجة من أجنبي ولديها أولاد ولا يوجد من يعولهم. الأيتام والتابعين لجمعيات الأيتام الخيرية. الطالبات التي ليس لديهن عائل ولم يتم لهن الزواج. يستمر صرف المعاش للأولاد الذكور حتى سن الـ18 أو سن الـ 26 أو العمل. يستمر صرف المعاش للأنات حتى الزواج أو العمل.

فئات لا تصرف معاش الضمان الاجتماعي

لا يصرف للسعودي المقيم خارج السعودية.

لا يصرف للذي يقيم في مراكز الإيواء أو الوحدات العلاجية الحكومية أو الخيرية التي تدعمها الدولة.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي