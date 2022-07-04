نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة أماكن مخالفات ساهر وأسعار مخالفات النظام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية معرفة أماكن مخالفات ساهر التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين لمعرفة قيمة الغرامات المفروضة على المركبات التي تفرضها الحكومة السعودية من خلال نظام ساهر للمخالفات التي يعمل على تنظيم المرور وتقليل الحوادث ونشر الأمن العام من خلال الكاميرات الموجودة بأغلب الطرق لمراقبة السرعة العالية أو أي تجاوز يقوم به صاحب السيارة في الطريق ، كما أن تم العمل بالنظام في 2010 بالرياض للحد من المخالفات المرورية وحصرها والعمل على التزام صاحب السيارة بدفع قيمة الغرامة نتيجة المخالفة المرورية من خلال استخدام نظام ساهر للوسائل التقنية الحديثة في معرفة المخالفة التي قام بها صاحب السيارة والزأمة بتنفيذ قوانين المرور المفروضة التي أقرتها أدارة المرور العامة.

كما يعمل نظام ساهر على تفادى سلبيات النظام التي منها عدم أفساح الطريق للعربيات الإسعاف من قبل السائقين والتوقف المفاجئ عند مشاهدة كاميرا ساهر وأيضا الاعتراض على قراءة الرصد الألي للمخالفة، ويمكن الاستعلام برقم المخالفة واللوحة عن المخالفات المرورية وطريقة الاعتراض عليها، ويقوم نظام ساهر بالبحث تباعاً في قاعدة البيانات الوطنية عن بيانات السائق، ثم يتم تسجيل المخالفة الصادرة، والتي يتم شحنها خلال رسالة إلى مرتكبها، ويرصد نظام ساهر مخالفة للائحة ومخالفة لاجتياز الإشارات الضوئية، ومخالفة إيقاف السيارة فوق خط المشاة، ومخالفة تحرك المركبة بسرعة عند فتح الإشارة، ومخالفة الانعطاف إلى الاتجاه الصحيح أثناء الإشارة وأيضاً إدارة ومراقبة الحركة المرورية بشكل سريع ودقيق.

طريقة معرفة أماكن مخالفات ساهر

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة الداخلية. تسجيل الدخول وكتابة رقم الهوية واسم المستخدم والمرور. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح. الضغط على استعلام عن مخالفات مرورية. ظهور قائمة بأماكن المخالفات وأسعار الغرامة وتاريخ اخر مخالفة. استكمال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة برقم الهوية ورقم المخالفة. عرض صفحة بها تفاصيل المخالفة والمكان التي حدث به المخالفة. عرض خريطة للمكان توضح المخالفة للسرعة المقررة.

معرفة رقم المخالفة من الهاتف

لمعرفة تفاصيل المخالفة الصادرة بحق السائق لتجاوزه السرعة المقررة وعدم معرفة رقم المخالفة من الممكن معرفتها من خلال الهاتف كالاتي :

الاتصال بالرقم الخاص بالمخالفات 989.

ثم اختيار اللغة العربية من خلال الضغط على رقم واحد.

سماع واتباع الخطوات من خدمة العملاء.

الضغط على رقم واحد لمعرفة رقم المخالفة.

يتم بعد ذلك إرسالها في رسالة قصيرة على الجوال.

كما يمكن التواصل مع الأرقام التالية 00966114419688، 920020405، للاستفسار عن المخالفات المرورية التي رصدها نظام ساهر،كما أن يجب من سداد قيمة المخالفة المرورية التي رصدها النظام بحد أقصى 30 يومًا من تاريخ رصدها، وذلك لتجنب تحصيل تلك المخالفة بحدها الأقصى كما نص نظام المرور الجديد للحد من المخالفات المرورية.

أسعار مخالفات نظام ساهر

السير بالسيارة بسرعه عالية : يتم فرض غرامه 300 ريال سعودي كحد ادني وادا ذادت كحد اقصي 500 ريال سعودي . إذا قطع إشارة المرور : يرصد نظام ساهر المخالفة عند قطع ألإشارة وتكون الغرامة 500 ريال ستودى كحد أدني وغرامة الأخذ ألأقصي 900 ريال سعودا ويتم الحجز يوم كامل. وسعر مخالفة عدم وضوح اللوحة، يبدأ من ألف ريال سعودي وتصل إلى ألفي ريال سعودي. الوقوف على خط المشاة : تعتبر مخالفة مرورية قيمتها 500 ريال كحد أدني و900 ريال كحد اقصي. تجاوز السائق الخط الأصفر : يتم كتابة المخالفة رجال المرور وليس نظام ساهر وتكون الغرامة 500 ريال سعودي كحد أدني و900 ريال سعودي كحد اقصي تجاوز السرعة وقت الإشارة الخضراء : تعتبر مخالفة مرورية وتمون قيمتها كحد ادني 300 ريال ستودى وكحد افضي 500 ريال سعودي.

وأكدت إدارة المرور فى تغريده على تويتر أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعرض حياة الآخرين للخطر، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية، تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريالعودي واجبة الدفع حتى لا يتعرض للعقوبة

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

الاعتراض يكون على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط. لا بد أن يكون الشخص مسجلًا في بوابة أبشر. الاعتراض يكون خلال شهر فقط من تاريخ تسجيل المخالفة. لا بد من سداد المخالفات بعدم تقديم الاعتراضات. الاعتراض يكون مرة واحدة فقط لكل مخالفة. لا يمكن الاعتراض على أي مخالفة جرى تسديدها.

الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم الهوية أونلاين

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة الداخلية. النقر على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم إدخال رمز التحقق الذي يصل في رسالة نصّية. النقر على تسجيل الدخول. الضغط على تفاصيل المخالفة المرورية. عرض قائمة بالمخالفات ورقم كل مخالفة مخالفة وتاريخها وقيمتها والوقت الذي حُرّرت فيه.

والجدير بالذكر انه تم تحديد أسعار مخالفات نظام ساهر والاستعلام عنها للازم المواطنين السعودين بدفع الغرامة المفروضة نتيجة عدم الالتزام بالقوانين ولوائح الطريق المروية من خلال الوسائل التقنية الكاميرا التي يستخدمها النظام بما يتماشى مع روية المملكة 2030 للنهوض بالدولة السعودية في كافة المجالات واحتلالها مراتب عليا بين الدول من خلال نجاح اغلب المجالات الاقتصادية والاجتماعية.