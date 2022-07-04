الاستعلام عن حادث مروري برقم الحادث عبر نجم والإجراءات المطلوبة للإبلاغ عن حادث

الاستعلام عن حادث مروري برقم الحادث يبحث عنها جميع المواطنين أو الوافدين في المملكة عبر شركة نجم التي يلجا أليها الكثير ممن يتعرضون لحوادث السير لمعرفة رقم الحادث وحجم التلفيات بالسيارة، كما أن قدمت ألأدراه العامة للمرور العديد من الخدمات إلكترونيا ومنها تقرير الحادث التواجد على الموقع الالكتروانى الخاص بها لمعرف تفاصيل الحادث بشكل اسرع دون الذهاب والازدحام بالمكاتب، كما أن الاستعلام أحد الخدمات الرئيسية الموكلة لشركة نجم هي خدمة تحديد المسئولية بين أطراف الحادث وهو عبارة عن تقرير متكامل يحتوي على عدة وثائق ثبوتية لوصف الحادث ومن ضمنها: تقرير الحادث وصور الحادث ورسم الحادث، وغيره لمباشرة الحوادث المرورية من قبل نجم، يجب أن يكون أحد أطراف الحادث على الأقل يحمل وثيقة تأمين قانونية وسارية المفعول، كما أن الاستعلام عن حادث مروري برقم الحادث عبر نجم ساعد الكثير في خدمة التامين على المركبة التي تعرضت للحادث وتنتقل الشركة إلى مقر وقوع الحادث لإصدار تقرير مفصل والقيام بتتبع القوانين الموضوعة من إدارة المرور.

ويقوم موقع نجم بالسرعة في تلبية احتياجات قائدي المركبات و تقديم الدعم و المساعدة العادلة لهم ، و الإسهام في تسوية المطالبات بأسرع وقت ممكن، و المشاركة في تعزيز معايير السلامة المرورية من خلال تحليل البيانات والمعلومات التي تمتلكها نجم، مع مشاركة وثائق التأمين على المركبات المقدمة من قبل المساهمين ووكالات التأمين لدينا مع نظام المرور السعودي.

وتقدم أدارة المرور العديد من الخدمات الخاصة بالسيارات ومنها خطوات الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات والشروط والرسوم والأوراق المطلوبة للفحص الدوري، كما توفر وزارة الداخلية عدد من تطبيقات المرورية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن الحوادث المرورية ويمكن الاستعلام عن الحوادث المرورية التي تم تسجيلها على السيارة من خلال تطبيق نجم باستخدام رقم الحادث، عند التواصل مع شركة نجم في حالة التعرض لحادث مروري فإنها تقوم بإرسال المحققين إلى موقع الحادث لمعاينة موقع الحادث والتأكد من تطبيق المعايير وفقًا لقوانين المرور بالمملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن حادث مروري برقم الحادث عبر نجم

الدخول إلى رابط الاستفسار عن الحادث في شركة نجم. ثمّ اختيار الاستعلام بواسطة رقم الحادث. ويتم إدخال رقم الحادث. ثم إدخال رقم الهاتف الجوال. بعد ذلك إدخال الرمز المرئي. ثم النقر على إرسال.

الإجراءات المطلوبة للإبلاغ عن حادث

التواصل مع شركة نجم من خلال رقمها الموحد. ثم ذكر اسم الشخص المبلغ ورقم السجل الخاص بالفرد. يجب ذكر رقم الهاتف الجوال ورقم اللوحة ونوع السيارة. ثم ذكر رقم توثيق التأمين واسم الشركة، والمدينة. يلي ذلك مكان الحادث والعلامات المميزة فيه. يجب معرفة حالة السيارة المشتركة بالحادث. ويتم التأكد من الحصول على رقم الحالة من مركز الاتصال. ولا بد من أن يكون الحادث واقعا في نطاقات التغطية الجغرافية للشركة. يشترط أن تكون وثيقة التأمين سارية الصلاحية.

والجدير بالذكر أن الجهات المعنية خصصت في المملكة عددًا من الطرق من أجل الاستعلام عن الحادث المروري بالرقم من خلال الشركات المختصة بالتأمين لتحديد المسؤولية الواقعة على كل طرف والتي تعمل على إعداد تقرير كامل حول الحادث وتحديد المتهم في الحادث، كما يوجد العديد من الخدمات الهامة الخاصة بالسيارة وتجديدها التي تهتم بها الإدارة العامة للمرور لسلامة مواطنيها كتجديد استمارة السيارة عبر ابشر وشروط ورسوم التجديد.