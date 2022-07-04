نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقديم الضمان الاجتماعي المطور وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تقديم الضمان الاجتماعي المطور التي قدمتة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وذلك بمرسوم ملكي ليحل الضمان الجديد محل النظام القديم، وتم تفعيله بالفعل كي يستقبل طلبات المواطنين وأتى النظام الجديد من 26 مادة تضم جميع الأحكام التي تخص نظام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالدعم والفئات المستحقة، وقامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة بإطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك حتى يتمكن المواطنين من التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد كمنصة رسمية لبرنامج الضمان الاجتماعي.

وذلك بالنظامين الجديد والقديم وسوف تعمل منصة الدعم على توفير جميع الخدمات للمواطنين والمستفيدين أول بأول وبشكل مباشر، ويعمل النظام الجديد أيضًا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق، وقد وضحت الوزارة أهمية تعديل الضمان الاجتماعي وتحديث بيانات الضمان لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور.

شروط تقديم الضمان الاجتماعي المطور

ويستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب من خلال عدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة، ويكون ذلك وفقا لشروط لضمان وصول الضَمان إلى جميع المتقدمين المستحقين الدعم.

أن يكون المواطن سعودي الجنسية. يكزن المستفيد مقيم إقامة كاملة داخل السعودية. أن يقل دخله عن الحد الأدنى للدخل الذي حدده نظام الضمان. ضرورة عدم امتلاكه أي أملاك أو ثروة ما. يجب ان يكون مستوفي لكافة شروط التعليم والصحة والتأهيل الاجتماعي. يجب ألا يشترك المستفيد بأكثر من أسرة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

بدء المستحقين في التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي سيبدأ في استقبال الطلبات من اليوم السبت 20 نوفمبر 2021م، ويتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور:

الدخول على منصة الدعم والحماية. ثم اختيار الخدمات الإلكترونية. يتم تسجيل الدخول أوإنشاء حساب جديد على المنصة. بعد الدخول يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية. يلي ذلك اختيار معاش الضمان الاجتماعي. الاطلاع على كافة الشروط والأحكام، ثم اختر أيقونة ” تقديم”. اختيار من القائمة أقرب مكتب للضمان، ثم اختر الفئة. كتابة كافة بيانات الأسرة والمتابعة وتعبئة كافة البيانات المطلوبة ورفع الملفات والمرفقات المطلوبة. ثم الاحتفاظ برقم الضمان الخاص وذلك للاستعلام عن بياناتك مرة أخرى.

الأوراق المطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي

أقرار بعدم وجود مصدر دخل له. تقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالهويات الشخصية، لمقُدم الطلب، وأفراد الأسرة، مُوضح بها السن، والحالة الاجتماعية. في حالة الطلاق، على الزوجة ان تقدم الأوراق الخاصة بالطلاق. إقرار بعدم وجود عائل من الأقارب يتكفل به عند وفاة الزوج أو الطلاق على الزوجة أن تحضر شهادة وفاة الزوج او شهادة الطلاق.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التنمية البشرية. ثم الضغط على زر تسجيل الدخول للدخول الى حساب الشخصي برقم الهوية والرقم السري المخصص, اختيار الملف الشخصي ثم اختيار تحديث البيانات. مراجعة كافة البيانات الخاصة. عقب الانتهاء من تسجيل وتحديث البيانات الشخصية للمواطن يقوم بإرسال الطلب. تتولى الوزارة عملية التحديث الإلكتروني للبيانات وبدء العمل بموجبها لحصول المواطن على الدعم المناسب له .

والجدير بالذكر أنها ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط في شهر ديسمبر من العام الجاري على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام القادم، كما يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد أجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.