برنامج تأمين السفر التعاونية 1443 خطوات الاشتراك فى البرنامج وماهى شروط القبول به

برنامج تأمين السفر التعاونية 1443 خطوات الاشتراك في البرنامج وما هي شروط القبول به، قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إطلاق برنامج تأمين السفر التعاون والذي تم اعتماده من قبل الهيئة الشرعية بالمملكة حيث يعمل البرنامج على تعويض المسافرين على الأضرار والمخاطر التي تلحق بهم وقت السفر والتي من بينها إلغاء الرحلات أو حتى نسيان مواعيد إقلاع الطائرات والرحلات المختلفة كما يقوم البرنامج على تعويض المسافرين في حالات فقدان الحقائب وعدم وصولها إلى مكانها المنساب بجانب الحوادث الطبية الأخرى والشخصية حيث يعمل البرنامج على الحد من التوتر الذي يصيب المسافرين وقت السفر ويشمل البرنامج كافة الأفراد من عائلة المسافر وقت السفر .

خطوات إلغاء أو تفعيل برنامج السفر التعاونية

برنامج تأمين السفر التعاونية 1443، ومن الجدير بالإشارة أننا سوف نقوم على شرح خطوات تفعيل البرنامج الخاصة بتأمين السفر حيث يتم الاشتراك في البرنامج بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات الحكومية المختلفة .

تسجيل الدخول إلى رابط موقع البرنامج الخاص بتأمين السفر التعاونية.

قم بالاختيار المدة التي ترغب في تغطية التأمين الخاص بك فيها ما بينه مدة قصيرة أو كبيرة

قم بتحديد نوع التغطية وسعرها المناسب لك

ثم قم بتحديد موعد بداية ونهاية رحلتك في الخارج

اختيار هل ترغب في إضافة المرافقين إلى البرنامج أم لا

قم بكتابة تاريخ ميلادك ورقم الهوية الوطنية الخاص بك

قم بالضغط على الموافقة على الشروط وأن المعلومات الخاصة بك صحيحة

اختار طريقة الدفع المناسبة لك

ما هي الشروط الخاصة للاشتراك في برنامج تأمين السفر التعاونية

ومن جانبها قالت الهيئة الشرعية السعودية أن هناك شروط مهمة من أجل الموافقة على الاشتراك في البرنامج الخاصة بتأمين السفر التعاونية وفي ما يلي أهم تلك الشروط :-

الاشتراك مقصور على كافة الأفراد المتواجدين والمقيمين داخل الأراضي السعودية فقط.

يتم تأمين السفر في رحلة الذهاب ورحلة العودة التي يتم حجزها من الأراضي السعودية فقط.

لا يشمل التأمين على الرحلات الداخلية إلا في حالة تواجد تعاقد بشان تلك الرحلة فقط ولا تزيد المدة الخاصة بالتغطية عن 24 ساعة.

في حالة تعرضك للسرقة عليك تقديم بلاغ إلى السلطات المختصة والاحتفاظ بنسخة منه.

الأفراد الذين تصل أعمارهم فوق ال65 عام لا يحصلون على تأمين سفر وإذا كانت هناك رغبة في هذا يكون الاشتراك بثمن مضاعف عن الاشتراك الأصلي.

خطوات الاشتراك أو الإلغاء في برنامج تأمين السفر التعاونية 1443 بالسعودية

بعد مراجعة المتطلبات الأساسية للفرد للمشاركة في برنامج تأمين السفر المشترك، سيتم تنفيذ الاشتراك في هذا البرنامج إلكترونيًا بالكامل وبالتالي لتفعيل المشاركة في برنامج تأمين السفر المشترك 1443، يتطلب بعض الخطوات المطلوبة، ليس عليك الذهاب إلى مكاتب حكومية مختلفة: