نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع حجز ذبح الأضحية في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن إطلاق رابط مَوقع حجز ذبح الأضحية في السعودية، حيث انطلقت خدمة الحجز إلكترونياً لـموعد ذبح الأضاحي بمسالخ وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، في مدينة مكة المكرمة والرياض، بهدف التسهيل على المواطنين والأفراد وقطاع الأعمال لتخفيف الزحام في المَسلخ في أيام عيد الأضحى المبارك وكذلك من أكل تنظيم عملية التوافد لذبح الأضحية.

خدمة حجز ذبح الأضحية

أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض ” ماجد الفراج ” أن الحَجز الإلكتروني لذبح الأضاحي سوف يُخفف من الزحام في المَسالخ بنسبة تصل لـ 30%، لأن المَسلخ المستهدف في الرياض هو مَسلخ العزيزية و مسالخ العاصمة المقدسة، مَسلخ المعيصم، مَسلخا طريق الليث أ وب، وكذلك مَسلخ غرب مكة ومَسلخ العكيشية الموسمي.

كما أطلقت الوزارة خدمة الحَجز الإلكتروني لموعد ذبح الاضحية في المسالخ المعتمدة و المرخصة من قبل الوزارة والمجهزة تقنيًا لخدمة الحَجز إلكترونيًا لتقليل الزحام والانتظار ساعات طويلة وقت الذبح، حيث يأتي المضحيين في مواعيد محددة في اليوم المحدد لكل منهم، وتتضمن الخدمة عددًا من الخصائص على النحو الآتي:

حدد اليوم والوقت لذبح الأضحية.

اختيار نوع أضحيتك (أبقار- ضأن – ماعز).

اختيار المَسلخ المطلوب والملائم من قبل المستفيد.

رابط حجز ذبح الأضاحي خدمة حجز مسلخ

الخدمة الجديدة تمت إتاحتها من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة منصة ” نما “، والتي يَتم الحَجز من خلالها، وذلك بالتزامن مع حلول اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022 على النحو الآتي:

زيارة مَوقع نما ( naama.sa.gov) لحَجز ذبح أضحية.

قم بتسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة، وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور، أو بالدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

وبعد إدخال المعلومات انقر على تسجيل الدخول.

انقر على طلب الخدمة ” خدمة حَجز مَسلخ ” وخدمة تُمكن للمستفيد من حَجز موعد بالمسالخ، وتم إتاحة الخدمة فقط ل مدن مكة المكرمة “العاصمة المقدسة” و بالرياض .

شروط حجز موعد ذبح الاضحية

لابد من الالتزام بمعايير وشروط عند طلب الخدمات المتعلقة بذبح الأضاحي وهي :

حضور المستفيد إلى المسلخ قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل .

والدخول فقط لصاحب الذبيحة فقط.

ثم التأكد من تهويه السيارة للغنم أو أضاحيهم وعدم تعرضه لحراره عالية.

العدد الأقصى للشخص الواحد هو 8 ذبائح فقط بالسيارة الواحدة.

لابد من التأكد من سلامة الاضحية صحيًا وشرعيًا.

وكذلك التقيد بالاشتراطات الفنية والصحية.

الالتزام بالتعليمات المقدمة من الجهة المشرفة.

خطوات حجز ذبح الأضاحي الرياض

لكل الراغبين في معرفة طريقة حجز ذبح الأضاحي اتبع الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابَط نما لحجز للذبح.

اختر خدمات عامة من القائمة الرئيسية.

ثم اختر حجز الموعد ثم اختر خدمة حجز مَسلخ.

وبعد ذلك طلب الخدمة من أيقونة “طلب الخدمة”.

يتَم تعبئة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من تحديد المنطقة والمحافظة ونوع الماشية .

بعد التأكد من تعبئة البيانات سيتم استعراض المسالخ المتاحة حسب المكان.

بعد اختيار المَسلخ اختر تاريخ الحجز وعدد الماشية وسوف يتم استعراض الأوقات المتاحة لك.