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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية gosi.gov.sa، أطلقت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، بعضها يتعلق بالتأمين الاجتماعي برقم الهوية حتى يتمكن المواطنون من التعرف على التأمين الاجتماعي، وهناك رابط رسمي سيتم تحقيق هذه الخدمات بسهولة في ظل تطور حكومة المملكة العربية السعودية، وانتقال جميع الخدمات من الخدمات الورقية إلى الخدمات الإلكترونية، وتحقيق رؤية المملكة 2030.

رابط التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية

انقر فوق هذا الرابط للوصول بسهولة إلى رابط للتعرف على الضمان الاجتماعي باستخدام رقم التعريف الوطني الخاص بك.

للقيام بذلك، يمكنك إدخال المعلومات المطلوبة عند الدخول إلى صفحة الموقع، وإدخالها بشكل صحيح في الحقل، والاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية.

طريقة التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية

تعد المطالبة بالتأمين الاجتماعي برقم الهوية من أهم الخدمات لمواطني المملكة، بحيث يمكن للمستفيدين بسهولة معرفة حقوقهم في التأمين برقم الهوية باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلكترونيًا إلى موقع الضمان الاجتماعي بالرابط هنا.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور في الموقع المناسب. ولكن إذا كنت مستخدمًا جديدًا، فانقر فوق مستخدم جديد.

اضغط على الخدمة الإلكترونية لاختيارها.

انقر فوق أيقونة تأكيد الاشتراك.

انقر فوق خدمة التأمين عبر الإنترنت.

تظهر صفحة جديدة بالمعلومات والبيانات اللازمة لإكمال عملية الطلب.

أدخل رقم الهوية في الحقل المخصص لذلك.

انقر فوق الزر “طلب”.

بمجرد إدخال المعلومات المطلوبة، سيتم نقلك إلى صفحة تحتوي على جميع بيانات التأمين لرقم التعريف الذي تم إدخاله بنجاح.

رابط الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية

رابط الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية، تقدم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العديد من الطرق السهلة والإلكترونية للمطالبة بحقوق التأمين، ويمكنك معرفة كيفية العثور على حقوق التأمين عن طريق رقم الهوية، قم بترقيمها على النحو التالي:

اذهب إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من هنا. يمكنك التحقق مما إذا كان هناك أي أقساط غير مدفوعة في وكالة الأدوية والأجهزة الطبية. أدخل رقم التعريف الوطني أو رقم أو اسم حفيظة النفوس. أضف رقم التعريف الوطني إلى الحقل المخصص لذلك. أدخل الرمز المعروض على الشاشة. انقر فوق أيقونة التأكيد. أخيرًا، يمكنك بسهولة التحقق من حقوق التأمين الخاصة بك عبر الإنترنت باستخدام رقم الهوية الخاص بك. مما يوفر عليك الوقت والجهد دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التأمين الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

كيفية إلغاء مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

إذا كنت مواطنًا أو مقيمًا سعوديًا، يمكنك بسهولة إلغاء اشتراكك في الضمان الاجتماعي من خلال بضع خطوات بسيطة باتباع الخطوات التالية: