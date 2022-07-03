قد زادت عمليات البحث عن طريقة حجز موعد ذبح الأضحية في السعودية استعدادًا ليوم العيد. وبالتزامن مع ذلك تم إطلاق خدمة حجز ذبح الأضحية إلكترونيًا فقد أطلقت الجهات المختصة ذلك الإجراء منعًا للازدحام وحرصًا على سلامة الجميع يتم النحر في أيام التشريق للراغبين في نحر الأضاحي الإسراع في الحجز قبل انتهاء مواعيد الحجز. حيث انطلقت خدمة الحجز الإلكتروني لذبح الأضاحي في مسالخ وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة في مدينتي مكة المكرمة والرياض، بهدف التسهيل على الجميع وتنظيم عملية التوافد.

طريقة حجز موعد ذبح الأضحية في السعودية

لمعرفة طريقة حجز موعد لنحر الأضحية لهذا العام 2022 لابد من إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع أضحية.

النقر على أيقونة حجز موعد جديد.

ابدأ في إدخال البيانات المطلوبة تتضمن التاريخ والمسلخ وعدد الأضاحي.

ثم النقر على أيقونة استعراض المواعيد واختيار أقرب مكان لذبح الأضحية.

ثم إدخال بيانات صاحب الأضحية ممثلة في رقم الهوية الوطنية والاسم الكامل ورقم الجوال.

ثم النقر على تأكيد الحجز.

تنتقل لخيار الدفع الإلكتروني اتمم إجراءات الدفع.

بذلك تكون قد انتهيت من حجز موعد لذبح الأضحية ولابد من التوجه للمسلخ بالوقت المحدد.

ضوابط حجز موعد لذبح الأضحية

هنالك مجموعة من المعايير الخاصة لحجز موعد للنحر على النحو الآتي:

لابد من سداد الرسوم إما عبر نظام سداد أو نقدًا أو عبر مدى.

لابد من إحضار المستندات المطلوبة بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة.

لابد من الالتزام الكامل بالمواعيد والحضور بالموعد المحدد.

يتم تقطيع الذبيحة في أيام العيد لأربع قطع.

ويُستثنى من تسليم الأمعاء والكرش والرأس والكوارع وإذا رغب المستفيد في استلامها يتم استلامها من دون تنظيف.

لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية.

لا يتولى المسلخ مسئولية الأضحية التي تظهر مرض.

عدم التدخل في أعمال المسلخ تجنبًا لإعاقة الخدمة ولا يعى الحضور مبكرًا الحصول على الخدمة فورًا.

لا ترد الرسوم بعد تأكيد حجز الذبح.

استعراض مواعيد نحر الأضحية إلكترونيًا

قم بالدخول مباشرة لموقع نحر الأضاحي.

النقر على أيقونة استعراض مواعيدي وإدخال رقم الهوية الوطنية ثم إدخال رقم الجوال.

والنقر على أيقونة استعراض.

يمكنكم من خلال الموقع الخاص بحجز مواعيد ذبح الأضحية معرفة مواعيدك بسهولة ويسر للوصول بالوقت المحدد منعًا للانتظار. يأتي ذلك في إطار خدمة التحول الرقمي الذي أطلقتها الوزارة مؤخرًا بهدف تقليل الوقت والجهد تحقيق مستهدفات إستراتيجية التحول الرقمي، إتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية لأكبر عدد من المواطنين في المملكة.