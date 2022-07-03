استعلام عن دعم ريف 1443 “الرابط” خطوة بخطوة استعلم الآن تعرف علي أهم شروط تسجيل الأفراد

استعلام عن دعم ريف فهو يعتبر من أبرز وأهم البرامج التي تقوم على تقديم المساعدة المالية للمواطنين المزارعين، وبعض الأسر الريفية المنتجة، فإنه يلقى قبول عدد كبير من المواطنين، لذلك تقوم الحكومة السعودية بتقديم كافة المساعدات المالية للمساهمة في كثرة عملية الإنتاج المحلي مثل إنتاج الألبان أو الجبن، وأيضًا قطاع الخضروات والفواكه، وتربية المواشي والعديد من المجالات الإنتاجية المهمة.

خطوات استعلام عن دعم ريف

يمكنك الاستعلام عن دعم ريف عن طريق الخطوات التالية:

في البداية قم بالذهاب إلى موقع برنامج دعم ريف.

وبعد ذلك قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم قم بالنقر أيقونة الاستعلام برقم الهوية.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له.

قم بتدوين كافة المعلومات المطلوبة منك والتأكد من إدخالها بصورة صحيحة.

قم بالنقر على بحث.

في النهاية ستشاهد أمامك كافة التفاصيل بالطلب المقدم من حيث القبول أو الرفض.

شروط تسجيل الأفراد في دعم ريف

حتي تتمكن من الحصول على دعم ريف، فإنه يوجد عدة شروط التي يجب الالتزام بها وهي كالتالي:

لابد أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

ايضًا يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن ٢١ عام.

يشترط أن يكون المتقدم من العاملين بأحد المهن التي تتعلق ببرنامج دعم ريف.

لابد أن لا يزيد دخل المتقدم عن ٦٠٠٠ ريال.

يجب أن لا يكون الفرد مستفيد من برامج الدعم السعودية الأخرى.

يشترط أن لا يزيد الدعم عن ٥٤٠٠٠ ريال سنوي.

طريقة التقديم في برنامج ريف

يرغب العديد في معرفة طريقة التقديم في برنامج دعم ريف والتي أطلقته وزارة البيئة والمياه بالمملكة وللتعرف على الخطوات تابع التالي: