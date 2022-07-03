نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة لا تُعوض حتى 6 يوليو.. تقسيط جوال سامسونج جالكسي إس 22 إلترا بسعر الكاش من جرير في المقال التالي
في ظل ارتفاع الأسعار المستمر تتنافس الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية على توفير السلع ضمن عروض دفع ميسيرة، إذ يُمكن لأي مواطن تقسيط جوال سامسونج جالكسي إس 22 إلترا بسعر الكاش من جرير، وهي من العروض المميزة التي لاقت قبولًا واسعًا لدى الراغبين في امتلاك هذا الهاتف المُميّز من شركة سامسونج، سيما أن سعره يتخطى 5 آلاف ريال سعودي، ولا يستطيع الكثير دفع هذا المبلغ مرة واحدة.
تقسيط جوال سامسونج جالكسي إس 22 إلترا بسعر الكاش من جرير
ويُمكن لأي مواطن في المملكة تقسيط جوال سامسونج جالكسي إس 22 إلترا بسعر الكاش من جرير 1443هـ، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة على النحو التالي:
- الدخول إلى رابط الهاتف الجوال الذي نرغب في شرائه على الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير.
- إضافة الهاتف إلى سلة المشتريات.
- إتمام عملية الدفع أونلاين بإحدى البطاقات الائتمانية التابعة للبنوك المشاركة في العرض.
البنوك المشاركة في عرض تقسيط هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra
وبالنسبة للبنوك المشاركة في عرض تقسيط هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra، فهي على النحو التالي:
|اسم البنك
|وسيلة الاتصال
|البنك الأهلي التجاري السعودي
|عبر الأهلي أونلاين أو هاتف الأهلي.
|بنك ساب
|عبر هاتف ساب أو ساب نت.
|الراجحي
|عبر رقم 920003344
|الإمارات دبي الوطني
|عبر الرقم 8007547777
|الرياض
|عبر الرقم 920002470
|الجزيرة
|عبر الرقم 920006666
|العربي الوطني
|عبر الرقم 920005555
|السعودي الفرنسي
|عبر الرقم 8001242121
شروط شراء هاتف سامسونج جالكسي إس 22 إلترا بالتقسيط من جرير
ووضعت جرير عددا من الشروط والضوابط الخاصة بعرض شراء هاتف سامسونج جالكسي إس 22 إلترا بالتقسيط، ولمعرفة شروط التقسيط من جرير بدون فوائد يُمكن معرفتها كاملاً من خلال موقع جرير الرسمي، وهي كالتالي:
- العرض يسري حتى يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م.
- كما يسري العرض على معارض مكتبة جرير أو عبر الموقع الإلكتروني في السعودية فقط.
- يجب على العميل الدفع باستخدام أي من بطاقات الائتمان من البنوك المشاركة، ولمصرف الراجحي القبول يكون ببطاقة مرابحة الائتمانية فقط.
- وعلى العميل الشّراء بقيمة ألف و200 ريال بفاتورة واحدة من جرير، للاستفادة من عرض التقسيط 0٪ لمدة عام، أما الذين لديهم بطاقات البنك الأهلي السعودي الائتمانية فلا بُد من أن يكون الحد الأدنى للشراء 3 آلاف ريال لتقسيط 12 شهرا وألف ريال لتقسيط 6 أشهر.
- مكتبة جرير تقدم عرض التقسيط عن طريق البنوك المشاركة وبمجرد إتمام عملية الشراء يخصم كامل المبلغ من حساب العميل في البنك.
- العرض لا يشمل بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقًا.
- لعملاء بنكي ساب والأهلي، يُمكن تحويل المعاملات لأقساط مباشرة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الجوال، وللبنوك الأخرى، يجب الاتصال بالبنك بعد يومين من استلام فاتورة الشراء وتحويل المعاملة إلى قسط دون هامش ربح لمدة 12 شهرًا.
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