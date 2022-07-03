فرصة لا تُعوض حتى 6 يوليو.. تقسيط جوال سامسونج ‎‎جالكسي إس 22 إلترا‎‎ بسعر الكاش من جرير

في ظل ارتفاع الأسعار المستمر تتنافس الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية على توفير السلع ضمن عروض دفع ميسيرة، إذ يُمكن لأي مواطن تقسيط جوال سامسونج ‎‎جالكسي إس 22 إلترا‎‎ بسعر الكاش من جرير، وهي من العروض المميزة التي لاقت قبولًا واسعًا لدى الراغبين في امتلاك هذا الهاتف المُميّز من شركة سامسونج، سيما أن سعره يتخطى 5 آلاف ريال سعودي، ولا يستطيع الكثير دفع هذا المبلغ مرة واحدة.

تقسيط جوال سامسونج ‎‎جالكسي إس 22 إلترا‎‎ بسعر الكاش من جرير

ويُمكن لأي مواطن في المملكة تقسيط جوال سامسونج ‎‎جالكسي إس 22 إلترا‎‎ بسعر الكاش من جرير 1443هـ، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة على النحو التالي:

الدخول إلى رابط الهاتف الجوال الذي نرغب في شرائه على الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير. إضافة الهاتف إلى سلة المشتريات. إتمام عملية الدفع أونلاين بإحدى البطاقات الائتمانية التابعة للبنوك المشاركة في العرض.

البنوك المشاركة في عرض تقسيط هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

وبالنسبة للبنوك المشاركة في عرض تقسيط هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra، فهي على النحو التالي:

اسم البنك وسيلة الاتصال البنك الأهلي التجاري السعودي عبر الأهلي أونلاين أو هاتف الأهلي. بنك ساب عبر هاتف ساب أو ساب نت. الراجحي عبر رقم 920003344 الإمارات دبي الوطني عبر الرقم 8007547777 الرياض عبر الرقم 920002470 الجزيرة عبر الرقم 920006666 العربي الوطني عبر الرقم 920005555 السعودي الفرنسي عبر الرقم 8001242121

شروط شراء هاتف سامسونج ‎‎جالكسي إس 22 إلترا‎‎ بالتقسيط من جرير

ووضعت جرير عددا من الشروط والضوابط الخاصة بعرض شراء هاتف سامسونج ‎‎جالكسي إس 22 إلترا‎‎ بالتقسيط، ولمعرفة شروط التقسيط من جرير بدون فوائد يُمكن معرفتها كاملاً من خلال موقع جرير الرسمي، وهي كالتالي: