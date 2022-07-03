حقيقة أم شائعات | هل يوجد مكرمه عيد الاضحى لعام 2022

يتساءل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية هل يوجد مكرمه عيد الاضحى، حيث أن خادم الحرمين الشريفين قد اعتاد كل عام أن يكرموا أهل وطنهم المحتاجين بطرح مكرمة عبر الضمان الاجتماعي الجديد.

هل يوجد مكرمه عيد الاضحى

قد من الله عز وجل على أصحاب الدخل القليل في المملكة العربية السعودية بخادم الحرمين الشريفين الذي يحاول أن يكرمهم خاصًا في الأعياد والمواسم، حيث يُعد ذلك نوع من أنواع إدخال البهجة والسرور على قلوب كافة المحتاجين، لهذا فقد تم الإعلان عن فرض مكرمه عيد الاضحى وذلك من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي وضخ به خدمات عديدة يستفيد منها أكثر المواطنين استحقاقًا.

فمن المعتاد أن يتم الإفصاح عن موعد صرف مكرمه عيد الأضحي قبل العيد بعدة أيام، ولكن حتى تلك الأيام لم يتم التصريح بأنه سوف يتم بالفعل صرف مكرمه عيد الأضحى لهذا العام من عدمه، بالرغم من اقتراب موعد عيد الأضحى فلم يبقى على قدومه سوى أيام معدودة فقط وقد زادت الشائعات حول أنه لم يتم صرف هذا العام المكرمة، ولكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تصدر أي شيء ينفي أو يثبت صرف مكرمه عيد الأضحى المبارك للعام 1443 هجري.

شروط استحقاق مكرمه عيد الأضحى للعام 1443

يجدر الإشارة إلى أنه في المعتاد أن مكرمه عيد الأضحى المبارك يتم صرفها كل عام وقد تم طرحها في عيد الفطر على هذا النحو: