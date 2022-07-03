حقيقة أم شائعات | هل يوجد مكرمه عيد الاضحى لعام 2022

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يتساءل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية هل يوجد مكرمه عيد الاضحى، حيث أن خادم الحرمين الشريفين قد اعتاد كل عام أن يكرموا أهل وطنهم المحتاجين بطرح مكرمة عبر الضمان الاجتماعي الجديد.
هل يوجد مكرمه عيد الاضحى
قد من الله عز وجل على أصحاب الدخل القليل في المملكة العربية السعودية بخادم الحرمين الشريفين الذي يحاول أن يكرمهم خاصًا في الأعياد والمواسم، حيث يُعد ذلك نوع من أنواع إدخال البهجة والسرور على قلوب كافة المحتاجين، لهذا فقد تم الإعلان عن فرض مكرمه عيد الاضحى وذلك من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي وضخ به خدمات عديدة يستفيد منها أكثر المواطنين استحقاقًا.
فمن المعتاد أن يتم الإفصاح عن موعد صرف مكرمه عيد الأضحي قبل العيد بعدة أيام، ولكن حتى تلك الأيام لم يتم التصريح بأنه سوف يتم بالفعل صرف مكرمه عيد الأضحى لهذا العام من عدمه، بالرغم من اقتراب موعد عيد الأضحى فلم يبقى على قدومه سوى أيام معدودة فقط وقد زادت الشائعات حول أنه لم يتم صرف هذا العام المكرمة، ولكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تصدر أي شيء ينفي أو يثبت صرف مكرمه عيد الأضحى المبارك للعام 1443 هجري.
شروط استحقاق مكرمه عيد الأضحى للعام 1443
يجدر الإشارة إلى أنه في المعتاد أن مكرمه عيد الأضحى المبارك يتم صرفها كل عام وقد تم طرحها في عيد الفطر على هذا النحو:
- صرف قيمة 1000 ريال سعودي للمستفيد من حساب الضمان الاجتماعي المطور.
- كما أنه قد تم طرح مبلغ 500 ريال سعودي لكل شخص تابع للمستفيد من حساب الضمان الاجتماعي الجديد.
- ولكن ذلك يتم وفق مجموعة من الشروط والتي قد تم فرضها بمثابة قرار ملكي صادر من قبل خادم الحرمين الشريفين داخل المملكة العربية السعودية، وتكمن تلك الشروط في النقاط التالية:
- لم يتم صرف المكرمة إلا لمن ينتمون إلى جذور سعودية ولديهم الجنسية السعودية.
- يشترط أن يكون المستفيد مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- كما أنه لابد أن يكون المواطن هو أحد مستحقي دعم الضمان الاجتماعي المطور.
- ذلك خلاف ضرورة أن يكون المستفيد ينطبق عليها كافة الشروط المفروضة لكي يتمكن أي شخص من الاستفادة بالدعم المقدم من الضمان الاجتماعي المطور.
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