تمويل نقدي سريع أون لاين بأقل راتب وقسط شهري منخفض وموافقة فورية

احصل على مبلغ نقدي سريع سلفة لك حتى تقوم بشراء ما تحتاج إليه أو دفع المصاريف الدراسية أو الأقساط والديون المتعثرة، وذلك حتى تشعر بالأمان والراحة وعدم الخوف أو القلق من ألتزاماتك الشهرية والتي قد تعيق حياتك، وسوف تحصل على تمويلك أون لاين عبر الإنترنت أو من خلال الهاتف المحمول، توفير الوقت والجهد وتحويل المبلغ فورا في حسابك البنكي والإيداع لك بعدما تكون قد استوفيت جميع الشروط المطلوبة، ومزاولة التمويل من المنصة الإلكترونية الحاصلة على تقديم التمويل للأفراد.

تمويل سلفة الشخصي

سوف تحصل على تمويل عبر منصة سلفة الرئيسية والتي توفر تمويل شخصي بمبلغ يبدأ من 1000 ريال والتقسيط البسيط كل شهر، رابط طلب دعم ريف لربات البيوت، وإيداع سريع للمبلغ النقدي الذي تريده بهامش ربح تنافسي، والتمويل إسلامي أي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدة السداد ميسرة للجميع، تمويل للمتقاعدين يبدأ من 50 ألف ريال، حتى تتمكن من تصليح منزلك، أو استخدام المبلغ للسفريات السريعة، لأن سلفة سوف تقوم بإيداعك مبلغ صغير إذا كنت متعجلا عليه، فهي المنصة الأولى التي تقدم إيداع سريع وعاجل للفرد أون لاين.

شروط تمويل سلفة

يجب أن يكون المتقدم لا يقل عن 23 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

يكون المتقدم كامل الأهلية.

للسعوديين والسعوديات فقط.

موظف بالقطاع الحكومي وعلى رأس العمل قبل طلب التمويل بفترة ثلاثة أشهر.

موظف بالقطاع الخاص ويكون على رأس العمل لمدة 6 أشهر.

لا يقل الراتب عن 5000 ريال.

سداد الفواتير في اليوم 28 من كل شهر.

الأقساط الشهرية متساوية.

يبدأ السداد خلال فترة من شهر وحتى 6 أشهر.

مبلغ التمويل من ألف إلى 5000 ريال.

طلب التمويل من سلفة

إذا كنت غير مسجل في المنصة فستقوم بتسجيل حساب جديد، وكتابة الاسم ورقم الهاتف، وملئ كافة البيانات المطلوبة وتنتظر الموافقة عبر الهاتف وسوف يقوم بإرسال رسالة بها الكود الخاص بك، واختيار مبلغ التمويل الذي تحتاج إليه وطريقة السداد، وطلب سلفة أون لاين وعند قبول الطلب سوف يتم تحويل المبلغ إليك إلكترونيا خلال 24 ساعة من طلبك، كما يمكنك الحصول على سلفة ثانية بعدما تقم بالسداد الكامل للتمويل الأول ولن يكون عليك أي ديون أخرى للمنصة، كما يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء على الرقم 8001111907 في أي وقت.