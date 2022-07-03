نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القسط 516.58 ريال/شهرياً.. كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max اللون الأخضر الجديد بسعر الكاش في المقال التالي
تُوفر شركة Amazon في المملكة العربية السعودية خدمة تقسيط المنتجات لجميع العملاء، إذ يُمكن تقسيط جوال iphone 13 pro max اللون الأخضر بسعر الكاش، دون حساب أي فائدة أو هامش ربح، لذلك فهو من العروض المميزة التي يسأل عنها الكثير من الراغبين في امتلاك هذا الهاتف القوي من شركة أبل الأمريكية، سيما أن طريقة الدفع مسيرة تتم من خلال أقساط شهرية شريطة أن يكون لدى العميل بطاقة من أي من البنوك المشاركة في هذا العرض.
طريقة تقسيط جوال iphone 13 pro max اللون الأخضر بسعر الكاش
ويمكن تقسيط جوال iphone 13 pro max اللون الأخضر بسعر الكاش 1443هـ، بكل سهولة من خلال هذه الخطوات:
- الدخول إلى رابط الهاتف على موقع أمازون السعودية.
- النقر على إضافة إلى العربة.
- إتمام عملية الدفع أونلاين من خلال إحدى البطاقات الائتمانية التابعة للبنوك المشاركة في عرض التقسيط، وهي بنك الجزيرة أو بنك الإمارات دبي العربي، أو بنك الرياض، أو بنك ساب، أو البنك السعودي للاستثمار، أو مصرف الراجحي.
شروط تقسيط هاتف iphone 13 pro max اللون الأخضر بسعر الكاش
ووضعت شركة أمازون في السعودية، عددًا من الشروط لتقسيط هاتف iphone 13 pro max اللون الأخضر بسعر الكاش، ويُمكن الإطلاع عليها بالتفصيل من خلال موقع أمازون الرسمي، وهي كالتالي:
- عرض التّقسيط لا يُستخدم مع رصيد بطاقة هدايا أمازون أو مع أي طريقة دفع أخرى، إذ لا بد وقتها من إلى إلغاء تحديد رصيد هذه البطاقة عند إتمام عملية الشّراء ودفع كامل المبلغ بالأقساط فقط.
- تختلف عمليات الشراء بالتقسيط باستخدام بطاقة الائتمان بين جهة وأخرى من جهات إصدار البطاقات.
- البنك الذي أصدر البطاقة له سلطة تقديرية يُحدد بموجبها الموافقة على طلب التقسيط أو رفضه، ومن الممكن التواصل مع البنك الذي يتعامل معه العميل لفهم سبب الرفض.
- في حالة رفض البنك طلب العميل لتقسيط الهاتف، فلن يستطيع تحويل الطلب إلى خطة الدفع بالتقسيط.
- أما في حالة إلغاء أو إرجاع الهاتف الذي قمنا بشرائه في خلال 3 أيام عمل، ترد شركة أمازون مبلغ الشراء بالكامل خلال 3 إلى 5 أيام عمل، وإلغاء القسط، مع خصم رسوم معالجة التقسيط، ثم نتصل على البنك لتأكيد تعديل خطة التقسيط على بطاقة الائتمان.
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