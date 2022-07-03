القسط 516.58 ريال/شهرياً.. كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max اللون الأخضر الجديد بسعر الكاش

تُوفر شركة Amazon في المملكة العربية السعودية خدمة تقسيط المنتجات لجميع العملاء، إذ يُمكن تقسيط جوال iphone 13 pro max اللون الأخضر بسعر الكاش، دون حساب أي فائدة أو هامش ربح، لذلك فهو من العروض المميزة التي يسأل عنها الكثير من الراغبين في امتلاك هذا الهاتف القوي من شركة أبل الأمريكية، سيما أن طريقة الدفع مسيرة تتم من خلال أقساط شهرية شريطة أن يكون لدى العميل بطاقة من أي من البنوك المشاركة في هذا العرض.

طريقة تقسيط جوال iphone 13 pro max اللون الأخضر بسعر الكاش

ويمكن تقسيط جوال iphone 13 pro max اللون الأخضر بسعر الكاش 1443هـ، بكل سهولة من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط الهاتف على موقع أمازون السعودية. النقر على إضافة إلى العربة. إتمام عملية الدفع أونلاين من خلال إحدى البطاقات الائتمانية التابعة للبنوك المشاركة في عرض التقسيط، وهي بنك الجزيرة أو بنك الإمارات دبي العربي، أو بنك الرياض، أو بنك ساب، أو البنك السعودي للاستثمار، أو مصرف الراجحي.

شروط تقسيط هاتف iphone 13 pro max اللون الأخضر بسعر الكاش

ووضعت شركة أمازون في السعودية، عددًا من الشروط لتقسيط هاتف iphone 13 pro max اللون الأخضر بسعر الكاش، ويُمكن الإطلاع عليها بالتفصيل من خلال موقع أمازون الرسمي، وهي كالتالي: